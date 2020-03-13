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美股又重挫！道瓊崩跌2352點 再創史上最大跌點

MLB／大聯盟確定延後開幕 熱身賽全面喊卡

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

全球體壇正受新冠肺炎疫情衝擊，就連原本朝如期開打準備中的MLB，也決定推遲賽季至少兩周，且目前進行中的熱身賽全面喊卡。

昨天NBA才剛因為出現確診球員，宣布賽季無限期停賽，MLB今天在與30隊開會後發出新聞稿，原訂3月27日開幕的賽程，確定至少延後兩周；至於何時開打？目前尚未有答案，大聯盟表示將保有彈性，也會備妥各種方案，希望能盡快恢復賽季進行。

大聯盟聲明稿中指出，「沒有任何事情比球員、職員和球迷的健康與安全更重要，MLB決定超前部署，採納來自公共衛生專家的建議，我們也為所有受到新冠肺炎影響的個人與社區送上最深的祝福。」

球員工會主席克拉克（Tony Clark ）表示，「球員當然會覺得失望，無法上場比賽，但在此刻，他們都理解公共衛生與安全的重要性。」

洋基外野手史丹頓（Giancarlo Stanton）就說：「考慮現在全國正面臨的狀況，我認為這是適當的措施，有些事情比棒球、比運動重要許多；希望當疫情平緩，某些問題獲得解答時，我們能盡快找出讓賽季恢復進行的方法。」

馬林魚CEO基特（Derek Jeter）表示，「這是過去從未遇過的狀況，為了球員、球迷和全美社區的健康，做出了過去從未有過的決定。」部分球隊已經決定續留春訓基地，也召回球探，減少旅行可能造成的感染風險。

原本將在4月10日展開的小聯盟球季，同時也確定延後開打，時間未定。

MLB 大聯盟 Giancarlo Stanton

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