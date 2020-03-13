聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／春訓終止 新球季開打延後至少兩周
美國職棒大聯盟12日宣布，因應新冠病毒疫情，2020年球季確定延後至少兩周開打，春訓剩餘比賽也取消。
大聯盟理事長曼弗瑞（Rob Manfred）12日與各隊老闆開會，達成協議。
「我們會繼續密切觀察疫情發展，」大聯盟在聲明中說，「希望很快就能恢復正常運作。」
大聯盟新球季原本是從3月26日展開，現在不僅春訓停止，許多球隊也召回全國各地的球探，暫時不需在外觀察球員。
【中央社紐約12日綜合外電報導】
美國職棒大聯盟MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天表示，大聯盟2020年球季將延期至少兩星期開打，理由是武漢肺炎疫情大流行引發的「國家緊急狀態」。
新球季原本預定3月26日開幕。大聯盟也已暫停春訓賽事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言