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MLB／春訓終止 新球季開打延後至少兩周

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MLB／春訓終止 新球季開打延後至少兩周

世界日報 / 記者廖廷儀╱綜合報導
美國職棒大聯盟12日宣布，因應新冠病毒疫情，2020年球季確定延後至少兩周開打，春訓剩餘比賽也取消。美聯社
美國職棒大聯盟12日宣布，因應新冠病毒疫情，2020年球季確定延後至少兩周開打，春訓剩餘比賽也取消。美聯社

美國職棒大聯盟12日宣布，因應新冠病毒疫情，2020年球季確定延後至少兩周開打，春訓剩餘比賽也取消。

大聯盟理事長曼弗瑞（Rob Manfred）12日與各隊老闆開會，達成協議。

「我們會繼續密切觀察疫情發展，」大聯盟在聲明中說，「希望很快就能恢復正常運作。」

大聯盟新球季原本是從3月26日展開，現在不僅春訓停止，許多球隊也召回全國各地的球探，暫時不需在外觀察球員。

【中央社紐約12日綜合外電報導】

美國職棒大聯盟MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天表示，大聯盟2020年球季將延期至少兩星期開打，理由是武漢肺炎疫情大流行引發的「國家緊急狀態」。

新球季原本預定3月26日開幕。大聯盟也已暫停春訓賽事。

大聯盟 MLB

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