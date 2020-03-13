MLB／春訓終止 新球季開打延後至少兩周

新冠病毒(COVID-19)過去幾個月席捲全球，不僅人心惶惶且人人自危，同時也考驗著每個國家醫療水平，政府危機處理能力和人與人性。在這幾個月裡面，人們出門不忘口罩，無時不忘洗手，除非不必要，不去人口密

2020-03-12 07:00