全新打線太暴力 白襪可望重返季後賽

已連續11年沒進季後賽的白襪隊，意外成為今年季前最積極補強的球隊。他們不但砸大錢簽下多位明星球員，還做了有效的交易，同時也對自家球員延長合約，且農場新秀也培養有成。他們在各方面都補得面面俱到，目標直指季後賽。

白襪隊的戰績長期積弱不振，上回打進季後賽時的教頭還是吉倫(Ozzie Guillen)，他們不但已11年沒進季後賽，且連續7季勝率不到五成，今年是該有番作為了。白襪今年最有看頭的一環首推打線。去年他們的打線相當糟糕，全壘打數在美聯排名倒數第3，WAR值排全聯盟第22，但今年的情況絕對會不一樣。

以4年7300萬美元簽下的葛蘭多(Yasmani Grandal)，是白襪隊今年所簽下的自由球員當中最重要的一員。他是聯盟數一數二的捕手，近三年的WAR總值14.0，在捕手當中僅次於瑞爾穆托(J.T. Realmuto)，他的到來是白襪打線升級的最大關鍵。白襪還以1年1200萬簽下生涯414轟的重砲手英卡納西恩(Edwin Encarnacion)，已連續8季30轟以上的他將大幅提升白襪的全壘打數。向遊騎兵隊交易來的馬札拉(Nomar Mazara)也有單季20轟的實力，會是稱職的右外野手。另一位打線新面孔會是超級新秀羅伯特(Luis Robert)，他去年在小聯盟演出30轟、30盜的成績，被今日美國(USA Today)評為小聯盟年度最佳球員，今年更是被Baseball America選為百大新秀第2名，被譽為下一個楚奧特(Mike Trout)，是年度最該關注的新星。

葛蘭多(右)去年在釀酒人打出28支全壘打、77分打點、並且獲得109次保送，是大聯盟最頂尖的強打捕手，白襪有他加入後，團隊打擊戰力將獲得很大的提升。 美聯社

在既有陣容方面，白襪隊近幾年的看板球星阿布瑞尤(Jose Abreu)就不用再多提了，而今年最需期待的是去年新人年就轟出31發全壘打的希曼尼茲(Eloy Jimenez)，他將會是球隊新的頭號球星。另外還有去年終於大爆發的孟卡達(Yoan Moncada)和美聯打擊王安德森(Tim Anderson)。白襪打線唯一的洞是二壘，今年開季將由賈西亞(Leury Garcia)先發，但賈西亞擔任先發的時間恐怕不會太長，因為這位子終究要留給另一位潛力新秀馬德里格爾(Nick Madrigal)。馬德里格爾是2018年選秀第四順位的球員，今年在百大新秀排名第48。

白襪三壘手孟卡達在去年的選球能力大幅提升，三振變少後，打擊率飆升到.315，另外還有25支全壘打和10次盜壘成功。 美聯社

如此一來，白襪打線一到九棒排下來相當華麗，這陣容的擊球、長打與速度等素質都兼具，在美聯足以與洋基與太空人隊抗衡。今年看著白襪打者上場將是一大享受。

輪值方面，白襪的陣容算是相當有天賦，而如此具備天賦的陣容就該有位老大哥來帶領，這人就是今年以3年5550萬簽下的前賽揚獎投手凱柯(Dallas Keuchel)。年輕投手群則以去年投出賽揚等級的新任王牌吉歐利托(Lucas Giolito)為首，另外還有洛培茲(Reynaldo Lopez)和希斯(Dylan Cease)，這兩位都曾經是百大新秀，期盼也能和吉歐利托一樣投出優異成績。講到大物新秀投手，今年絕對不能不提火球男寇佩區(Michael Kopech)，球速動輒100英里的他去年因動韌帶更換手術而整季未出賽，今年復出後將對輪值帶來極大影響。整體而言，白襪的輪值陣容有聯盟中上的實力。

吉歐利托去年投出大聯盟最多的3場完投，其中2場完封勝也是第一，更可怕的是他的防禦率由前年的6.13進步到3.41，K/9也從6.5爆增到11.6！ 美聯社

牛棚部分，去年白襪的後援部隊較輪值好一些，WAR值在全聯盟排第15，優於輪值的第19。他們的終結者是前救援王克拉梅(Alex Colome)，去年也替白襪貢獻了30次救援成功，表現穩定。佈局投手則是去年防禦率僅2.13的巴默(Aaron Bummer)，他上週才得到5年1600萬的延長合約。白襪今年還以1年600萬簽下生涯防禦率2.69的老將希謝克(Steve Cishek)，有了這三位牛棚大將在，白襪的7、8、9局可說相當穩固。

希謝克過去在大聯盟征戰十季，待過5支球隊，生涯有132場救援成功、防禦率2.69，他近年的出賽表現一直是非常穩定，有不錯的壓制長打能力。 美聯社

整體來講，白襪的陣容算是相當完整，他們有聯盟頂尖的黃金打線，有極具天賦的輪值，也有穩定的牛棚。不過他們今年還是得受到同區印地安人及雙城隊的挑戰，以現階段的陣容來看，輪值優異的印地安人戰力還是稍微優於白襪，但白襪的陣容已小幅領先去年的分區龍頭雙城。今年美聯中區將會是戰況最激烈的一區，也是最有可能出現三支球隊同時打進季後賽的分區，即便白襪最終無法摘下分區冠軍，但至少重返季後賽的可能性是相當高的。