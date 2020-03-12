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MLB／美媒呼籲開季延後 CBS：是時候了

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
美媒建議MLB熱身賽取消。 路透
美媒建議MLB熱身賽取消。 路透

大聯盟新球季27日開打，官方目前沒有改變想法，美國媒體CBS今天呼籲，由於新冠肺炎疫情，大聯盟必須立刻終止熱身賽，就連球季賽也要延後，「是時候了！」

CBS指出，全球因為新冠肺炎的死亡人數已經超過4600人，目前NCAA關門比賽、NBA無限期停賽，大聯盟只針對球員和球迷互動、媒體採訪有特別規定，這種做法必須改變。

大聯盟不希望新球季延期，不過已有美國媒體推測，不是不可能延後。

CBS指出，就在NBA宣布無限期停賽時，大聯盟還有三場熱身賽正在進行，球場內幾千名球迷有老人、小孩， 為了盡到保護球迷的責任，現在應該馬上停賽，接下來球季賽也一樣。

大聯盟就算不停賽，難道不能關門打？CBS指出，這種做法也不能完全解決問題，球員攻守交換、病毒四處擴散，還是會讓很多人處於風險之中，解決之道就是不要比賽，這對球員、球迷、球場員工都是好事。

大聯盟 NBA NCAA

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