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MLB／水手春訓球場開幕戰？遊騎兵證實有討論

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
開季有七場比賽必須另尋球場，成為水手高層最傷腦筋的事。 美聯社
開季有七場比賽必須另尋球場，成為水手高層最傷腦筋的事。 美聯社

美國華盛頓州今天正式宣布，在新冠肺炎疫情最嚴重的地區，不能舉辦250人以上的集會，原定27日在水手隊西雅圖主場T-Mobile球場進行的開幕戰，直接受到衝擊，球團高層希望大聯盟官方、相關球隊提出因應之道，接下來二到三天決定應在什麼地方比賽。

水手開季先在主場對遊騎兵隊進行四連戰，再對雙城隊三連戰，這七場比賽必須另尋球場，成為水手高層最傷腦筋的事。

水手官網指出，亞利桑納州的春訓球場Peoria Sports Complex是可能地點，或是搬到遊騎兵、雙城隊主場進行，但水手仍是主隊身分，第三種選擇是在西雅圖比賽，但不開放球迷進場觀戰。

遊騎兵總經理丹尼爾斯（Jon Daniels）表示，不管水手春訓球場或是其他地點，確實有討論在亞利桑納比賽，目前無法透露詳情。

至於搬到響尾蛇隊主場Chase Field的可能性，目前看來完全不是選項，因為響尾蛇開季也要在主場進行七場比賽，先對勇士隊四連戰，再對巨人隊三連戰。

水手 遊騎兵 雙城

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