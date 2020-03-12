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聞疫情致NBA聯盟停賽 林書豪：我真的很害怕

MLB／若大聯盟出現確診者 達比修預期也會停賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
達比修有預期若大聯盟球員也出現確診者，應會也會全面停賽。 美聯社
達比修有預期若大聯盟球員也出現確診者，應會也會全面停賽。 美聯社

NBA因為出現確診新冠肺炎球員，宣布球季全面停賽，早已表明擔心疫情的MLB小熊隊日籍投手達比修有，今天聽聞消息後也嚇了一大跳，但他預期若大聯盟也出現確診者，應會做出一樣的決定。

新冠肺炎疫情持續延燒，但不少球員對此顯然警覺性不足，MLB費城人球星哈波（Bryce Harper）昨天受訪時強調自己年輕且身強力壯，不擔心疫情，會正常與球迷互動，在今天傳出NBA爵士球員戈貝爾（Rudy Gobert）確診後，不少人將目光轉向哈波，想知道他的想法是否有變。

達比修有可能是對新冠肺炎疫情早有警覺的先知者之一，早在1月就已主動取消兩項採訪，且自費負擔損失；他在今天出賽後，經由媒體告知，才知情NBA賽季喊卡，對此表示驚訝。

但他也表示，「如果MLB有球員確診，我想也會做出一樣的決定吧！」大聯盟是否該在此刻就提前佈署宣布賽季延後開打？他回應，「我不是大聯盟主席，所以我無法說什麼，但如果我是主席，我會再觀望一周後決定。」

達比修也透露，隊友之間最近常聊這個話題，「我們有看電視，我們關心這件事，也比以往更常洗手。」

大聯盟 NBA MLB

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