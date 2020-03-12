MLB／疫情衝擊 小熊布萊恩籲大聯盟審慎評估

新冠肺炎疫情正在大規模衝擊全美體壇，NBA今天因出現確診球員，宣布從明天起無限期延賽；球季將在兩周後開打的MLB也繃緊神經，球員們做好可能閉門開打、甚至延後開幕的心理準備。

布萊恩（Kris Bryant）身為小熊隊的球員工會代表，今天受訪時表示，「棒球不同的是，我們現在球季還沒開打，所以MLB和所有相關人士還能審慎評估，我不知道現在有哪些方案，像是閉門開打、延後開幕之類的，我只是覺得在此刻，民眾的健康需要無條件置於最重要的位置。」

布萊恩表示，他在這幾天來與球員工會密切聯繫，他強調當然希望家人、球迷可以來到比賽現場，但現在顯然有其他比棒球更重要的事，「如果有能讓民眾不置於危險之中的方法，我絕對會贊成。」

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）則提到，若比賽必須閉門開打，雖不樂見，「但我不認為那是棒球產業與全美無法一起度過的難關。」

大聯盟今年的賽程安排，30隊將在台灣時間3月27日同日進行開幕戰，水手在主場迎戰遊騎兵之戰，已經先一步因華盛頓州頒布大型集會禁令，而無法在T-Mobile球場開打，兩隊目前正朝另覓其他場地開打的方案討論中。如今看來，隨著疫情擴散，大聯盟能否如期開幕，恐怕還有變數。