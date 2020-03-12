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MLB／加薪10萬美元 阿隆索成史上最高薪二年級生

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

去年以53轟抱回國聯新人王，「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）獲得大都會的重賞，今年年薪65萬2521美元，比起大聯盟規定的最低薪56萬3500美元，多領近10萬美元，也締造史上最高薪二年級生紀錄。

大聯盟規定年資滿三年才能取得薪資仲裁資格，這此之前，年薪都由球團說了算，且通常都是與最低薪相去不遠的數字，去年年薪55萬5000美元的阿隆索成為其中的異類，獲得17.5%加薪，也突破由小熊布萊恩（Kris Bryant）所保持的65萬2000美元最高薪二年級生紀錄。

「看到數字時，我也嚇到了。」阿隆索表示，「我必須向大都會做出這樣的行動表達感謝，我為身處這個團隊備感榮耀，大都會對我來說就是一切，這裡真的感覺像家。」

阿隆索年紀輕輕，已經展現看板球星架勢，球團是否曾提出長約提前綁人？他表示並不知情，此刻也未專注在這件事上，「我會讓經紀人來處理這件事，我的工作是上場比賽，以及為我的球隊贏得冠軍，所以我真的沒有花心思在合約上。」

大都會 大聯盟 小熊

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