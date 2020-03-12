MLB／禁大型集會 水手3月主場打不了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

新冠肺炎在全美持續延燒，重災區華盛頓州和加州舊金山市頒布禁令，禁止大型集會，水手3月底前在主場的六場比賽面臨必須另尋備案，巨人與運動家原訂在3月25日進行的表演賽則確定取消。

華盛頓州今天頒布的政策，禁止疫情最為嚴重的三郡舉辦250人以上的集會，其中包括水手主場T-Mobile球場所在的金郡（King County），這項禁令即日起實施至3月底，且不排除延長；舊金山則禁止1000人以上集會，暫定先實施兩周。

水手3月在主場共有兩波系列賽，分別是美國時間3月26日到29日與遊騎兵的開幕戰，以及3月30日、31日遭遇雙城，確定必須另覓場地開打。水手已對此發布新聞稿，「儘管我們希望可以盡快回到西雅圖比賽，但社區的健康與安全是最重要的考量。」這六場比賽將如何調整，球團尚無定案，將待確定後另行公布。

賽程同樣受到影響的雙城則表示，「在今天華盛頓州宣布這項政策後，我們與水手的系列賽必須更換場地，目前還在與大聯盟、水手隊討論替代方案。」此外，雙城的開幕系列賽為客場對上位於灣區的運動家，恐怕也將受到波及。

賽程將受疫情影響到什麼程度還是未知數，各隊只能且看且走，雙城總裁聖彼德（Dave St. Peter）表示，「運動家與水手都已在思考備案，我們也一樣，目前檯面上有很多方案，但這是未知的領域，我們沒有太多經驗，不知道事情會演變到何種程度。」

舊金山的大型集會禁令目前預計持續兩周，再視後續情況決定是否延長，原本預計在3月25日於巨人主場甲骨文球場進行的巨人與運動家表演賽，也因此必須取消。

水手 雙城 運動家

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