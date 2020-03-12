MLB／有望卡位老虎牛棚 江少慶不排斥任何角色

春訓首場出賽秀出98英里火球，次戰再展示變化球也有絕佳火侯，26歲台灣投手江少慶投進老虎隊教練團心中，有望爭取卡位牛棚，從大聯盟展開2020年球季，他對此表示不排斥任何角色。

效力印地安人八年，江少慶今年轉投老虎麾下，雖因背部不適調整進度落後，「開箱秀」來得較晚，但連兩場出賽都讓教練團驚艷，總教練加登海爾（Ron Gardenhire）驚呼球探報告裡沒寫他有98英里球速，投手教練安德森（Rick Anderson）說：「雖然比較晚開始出賽，但他已經讓一些人眼睛一亮了。」

江少慶在熱身賽目前僅出賽兩場，累積2局被敲2安打、失2分，送出2次三振，內容比帳面數字更出色，「底特律新聞報」已點評：「簽下江少慶時，老虎認為是為3A增加先發輪值深度，現在樣本數還很小，但或許老虎為牛棚增添了一名強力投手。」

江少慶留在大聯盟開季露出曙光，當地媒體也找上他訪問，但受限於對話需透過翻譯，得到的內容有落差，似乎讓記者頗有微詞。報導中就提到，當被問到為何離開待了八年的印地安人時，江少慶的語氣和表情看起來像開了玩笑，翻譯也笑了，但透過翻譯口中得到的答案僅僅是，「他沒想太多，每次季外都是挑戰，而他也喜歡現在的球隊。」

球探報告中沒提到的98英里球速，究竟從何而來？江少慶表示，今年休賽季與以往並無太大不同，他努力變得更強壯，看到球速時並沒有感到太驚訝，只是專注在比賽裡，「但我很高興，因為那代表身體夠健康。」

前八年都以先發投手的角色在小聯盟打拚，但江少慶接納以任何角色站上大聯盟，他表示，「不排斥任何角色，不管任何決定，只要球隊需要我上場，我就會上場。」