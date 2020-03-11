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MLB／水手開幕戰受疫情波及 可能搬到春訓球場進行
新冠肺炎疫情在美國擴散，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）可能宣布限制西雅圖都會區超過250人的大型聚會，包括體育賽事、音樂會，一旦這項政策出爐，水手隊27日在主場對遊騎兵隊開幕戰將會受到影響，開季首戰必須改到其他球場進行。
美國新冠肺炎確診人數已經破千，大聯盟官方決定27日新球季照常開打，暫時沒有延賽的想法，但英斯利接下來的決定攸關水手隊開幕戰如何進行。
水手從27日起在西雅圖T-Mobile球場對遊兵隊進行四連戰，再對雙城隊進行三連戰，美國媒體推測，如果這七場比賽打不成，將會有暫時性的做法，可能移到水手位於亞歷桑納州的春訓球場Peoria Sports Complex，也可能改在遊騎兵主場進行開幕戰，目前狀況仍待觀察。
Peoria Sports Complex可容納大約12000名觀眾，只有T-Mobile的1/4左右。
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