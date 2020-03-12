新冠病毒影響 衝擊大聯盟與球迷互動文化

聯合新聞網 / Dennis
雖大聯盟對簽名有所規定，但球員仍抵擋不住熱情球迷的要求。 美聯社
雖大聯盟對簽名有所規定，但球員仍抵擋不住熱情球迷的要求。 美聯社

新冠病毒(COVID-19)過去幾個月席捲全球，不僅人心惶惶且人人自危，同時也考驗著每個國家醫療水平，政府危機處理能力和人與人性。在這幾個月裡面，人們出門不忘口罩，無時不忘洗手，除非不必要，不去人口密集地方，這一切都是為了防疫，但這也無形給予最需要人氣的職業運動帶來衝擊。

在亞洲，大陸CBA早就因為疫情而停賽多時。而韓職與日職為了防疫，2020熱身賽都是採用以無入場觀眾方式開打。日職甚至為此而延期開季。至於疫情相較緩和的台灣，中職官方熱身賽仍舊是開放球迷以買票方式入場看球，但球迷們最後是否願意買單入場，那就要看職棒在球迷心中的地位如何來評論了。

日前剛剛宣布開始封城的義大利，最熱門的職業運動聯賽義大利甲級聯盟(Serie A)也開始停賽。然而在防疫工作方面一向持十分隨波逐流態度的北美，直到近日才由四大職業聯賽發表對於有關防疫措施聲明。美國職棒大聯盟(MLB)、美國足球大聯盟(MLS)、北美職業籃球聯盟(NBA)和北美職業冰球聯盟(NHL)日前發表一份聲明，在疫情尚未緩和的情況下，往後不管是賽比賽前後，將會限制人員進出球員休息室，主要是限制媒體與非必要之人員進入，以減少人與人之間接觸。

日職為了防疫，2020熱身賽都是採用以無入場觀眾的方式開打，甚至為此而延期開打。 歐新社
日職為了防疫，2020熱身賽都是採用以無入場觀眾的方式開打，甚至為此而延期開打。 歐新社

與中職相同，大聯盟各支球隊目前都在春訓基地展開一年一度春訓。如往常般，雖美國近期接連於爆出疫情，但是仍然無法熄滅美國人對於棒球的熱愛，每場熱身賽依舊湧入大量球迷，就是希望能夠與所喜愛球隊與球員有更一步接觸。

有別於一般例行賽，大聯盟熱身賽球場規模不如一般大聯盟主場，因此球迷們很有機會可以和自己喜愛球員有近距離接觸，舉凡索取簽名，甚至合照等。不過，大聯盟今年為了防疫，很多球團為了保護球員和球迷，則是開始限制，或是禁止球員在場邊給球迷簽名傳統。

就以費城人和國民隊為例，球團開始禁止球迷在現場向球員索取簽名，取而代之，球團將發放已有球員簽名紀念品。至於，道奇隊則是希望球員自備簽名用筆，但是要如何有效執行，球團目前也是毫無頭緒。

職業運動最需要就是人氣，因為人氣就是帶動買氣與職業運動經濟活動最基本元素。而球員給予球迷簽名是聚集人氣最快且最方便方法。就算球員有時候會被排山倒海索取簽名要求而感到厭惡，可是不可否認，球員一個簽名，可以換來一名球迷永生回憶。但是這一切卻被新冠病毒肆虐而改變。

大聯盟也選擇減少人性元素的方式來度過疫情，為棒球文化與傳統帶來極大的衝擊。 路透
大聯盟也選擇減少人性元素的方式來度過疫情，為棒球文化與傳統帶來極大的衝擊。 路透

棒球運動不可或缺元素就是人，尤其是以商業為利益大聯盟，對於人與人之間關係，更是格外重要，特別是球員與球迷之間互動，則是牽動著這龐大商業帝國未來走向。就在疫情開始在美國爆發，美國政府選擇選擇性發布消息的同時，大聯盟也選擇了保護球員，減少人性元素方式來度過疫情，著實為以人為本棒球文化與傳統帶來極大衝擊。雖這舉看似拒球迷於千里之外，可是這也可能是在疫情期間沒有辦法中的最佳方法，只問球迷願不願意買單而已。

疫情 義大利 口罩

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