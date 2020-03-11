MLB／大谷春訓打擊率僅1成05 麥登：估開季能三成

大谷翔平今天在天使對水手的熱身賽繼續擔任先發第四棒的指定打擊，三打數無安打，還吞下兩個三振，春訓打擊率剩下1成05，不過天使教頭麥登（Joe Maddon）完全不擔心，並且認為大谷在賽季能站上三成。

天使以1：3輸球，大谷翔平在打擊完全無貢獻，除了被賞兩K，四局上擊成滾地球出局，也讓二壘上的隊友成為殘壘，春訓至今出賽九場累積19打數，只有兩支安打，打擊率即將跌破一成，還累積11次三振，比前年第一次參加大聯盟春訓還要低迷。

看到自家第四棒大熄火，教頭麥登的臉上卻不見擔憂，還向記者表示，「大谷翔平在日職火腿的五年，以及來到大聯盟這兩年，例行賽打擊率都是2成86，他沒問題的，今年大概也會在三成左右，我有告訴他，今年要打到三成喔。」

不在意媒體的疑慮，麥登表示，不打算讓大谷翔平利用隊內紅白戰上場練打擊，「他只要在大聯盟春訓戰出賽就好，沒事的。」

根據「USA Today」記者奈登賈爾（Bob Nightengale）在推特發文，今年即將重返「二刀流」的大谷翔平獲得小幅加薪，從去年的65萬美元調整為70萬美元，明年他將首度獲得薪資仲裁資格。