MLB／江少慶再飆156公里 後援一局拿中繼點

江少慶在老虎的第二場春訓賽，對海盜中繼一局無失分，只讓打者靠著一個保送上壘，演出變相的三上三下，防禦率下降到9，老虎以4：1獲勝，江少慶也收下第一個中繼點。

江少慶在七局上比數3：1時登板，為第三任牛棚投手，雖然一開始就投出保送，接著先用中外野飛球抓到第一個出局數，隨後又製造二壘方向滾地球，形成雙殺，順利完成一局任務，最快球速97哩（約156公里）。

老虎今天宣布下放13名球員，江少慶仍續留春訓營，目前老虎陣中還有54人，其中27人是投手，江少慶想爭取出線的競爭不小。

江少慶過去待在印地安人體系八年，只在去年參加大聯盟春訓，兩場出賽共兩局投球，被敲六支安打，丟掉兩分，防禦率9，今年春訓有望留下更出色的成績單。