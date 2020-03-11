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MLB／洋基桑契斯流感發燒 美媒仍擔憂新冠肺炎
洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）今天因為發燒並未現身春訓基地，不少外媒擔心是否為感染新冠肺炎，不過總教練布恩（Aaron Boone）稍晚給出答案，表示桑契斯經過檢測後發現是得到流感。
27歲的桑契斯近期正因背傷進行復健，希望能趕上開季，不過今天卻連打擊練習都不見蹤影，布恩解釋，昨晚桑契斯有點發燒，引發記者猜測和新冠肺炎有關。
還好洋基和藍鳥之戰賽後，布恩給出進一步消息，「他們送檢體去測試，是流感，接下來幾天他不會來，但這周末就會歸隊。」
不少媒體對於桑契斯並未進行新冠肺炎篩檢有疑慮，布恩回應，既然流感檢測為陽性，就不會再去送驗是否為新冠肺炎。
美國新冠肺炎疫情來勢洶洶，確診超過700例，洋基所在的紐約州是美東最慘疫區，也難怪記者們對於桑契斯的病情特別擔心。
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