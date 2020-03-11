MLB／柯爾春訓飆破100哩送6K 山口俊同場中繼挨轟

柯爾（Gerrit Cole）在洋基的第四場春訓賽找回王牌架式，對藍鳥先發3.1局，只被敲出兩支安打、丟一分，送出六次三振，還數度飆出100哩火球，他說，「整體來看還不錯，能攻擊好球帶，投出很有引誘性的球，大多數沒掉到紅中，並且連續好幾顆。」

洋基終場以2：4輸球，但看到柯爾狀態漸入佳境是最大收穫；去年柯爾在例行賽曾19次投出100哩以上的火球，是大聯盟所有先發投手中最多，第二名的紅襪代表伊瓦迪（Nathan Eovaldi）僅有五次。

上一場春訓賽被老虎敲出四發全壘打、狂失六分，柯爾今天用55球重建自信，只在一開賽被敲兩支安打，其中小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的安打帶有一分打點，接下來完全壓制藍鳥打線，沒有保送並飆出6K，防禦率降為7。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）稱讚柯爾，「他很棒，他會是我們想把球交付的人，我很期待，尤其在賽季中，能有一個值得依賴的傢伙。」

日本投手山口俊同場登板，為藍鳥中繼三局，被敲兩支安打，有一個保送和兩次三振，因挨了日裔球員東岡凱爾的陽春彈而失一分，最快球速94哩。