八位好手春訓砲聲隆隆 釀酒人亞夏展現游擊火力
一般而言，投手的調整步調較按部就班、循序漸進，局數漸進增加、每次登板也可能有不同課題要嘗試，例如測試某種新練的球路、培養與捕手的默契等，野手的任務相對單純：守備穩定發揮、用球棒打出成績，爭取關注度。春訓進度已屆中後段，各隊的先發打線愈來愈接近開季的主力陣容，對於提前「體驗」大聯盟滋味的受邀潛力新秀們而言，要把握所剩無幾的時間向前輩請益，做為成長的養分，並盡可能在教練面前留下不錯的印象。
去年和前年的「春訓全壘打王」都是打出7轟，2017年則是柏德（Greg Bird）和哈波（Bryce Harper）的8轟，誠然各隊的名額有限，考量因素眾多，春訓手感並不見得保證能掙得穩固的位置，更不一定能複製到季賽，但無疑能帶來些許關注度。
截至臺灣時間3月11日賽前，大聯盟春訓共有三名打者敲出5轟，分別是釀酒人亞夏（Orlando Arcia）、印地安人雷耶斯（Franmil Reyes）和道奇湯瑪斯（Cody Thomas），還有五名打者各扛4轟，攜手用全壘打寫日記。
委內瑞拉籍的亞夏年方25歲，即將踏進生涯第四個完整球季，春訓僅9場比賽、23打數就敲出5支全壘打，和過去四年（2016-2019年，共72場出賽、197打數）春訓的全壘打總數一樣多，展現前所未有的重砲架式，令人刮目相看，畢竟他雖然去年和2017年都有單季15轟演出，可小聯盟單季最多僅8轟，累積479場大聯盟出賽的整體打擊數據更是不及聯盟平均。一葉知秋，檢視這個春訓被亞夏砲轟的苦主，包括達比修有、米納亞（Sean Manaea）這些有實績的投手，或許除了穩定出賽、鞏固陣中游擊防區以外，亞夏的打擊火力是時候破繭而出了，就像去年白襪安德森（Tim Anderson）一樣。
雷耶斯在去年涉及包爾（Trevor Bauer）的三方交易案從教士來到印地安人，擊球強勁、去年37轟的他經常擔任中心棒次，春訓打擊率0.444（27打數12安打），9支長打、11打點，對天使之戰不但雙響砲還演出滑接美技，會是同區競爭對手的重點提防人物。25歲湯瑪斯是道奇2016年選秀第13輪，去年整季都在2A，敲出23轟，近兩年皆入選所屬聯盟明星賽，可惜道奇農場人才濟濟，加上年紀偏大，三振率偏高，上大聯盟的機會渺茫。儘管如此，湯瑪斯仍藉著春訓打出一片天，6支安打就有5發全壘打，為自己的球員生涯創下難忘的回憶。
另外五名4轟並列的球員包括老牌強打亞瑞納多（Nolan Arenado）、紅雀主將迪隆（Paul DeJong）、老虎迪米崔提（Travis Demeritte）、白襪梅瑟德斯（Yermin Mercedes）、皇家歐赫恩（Ryan O'Hearn）和遊騎兵基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa）。
歐赫恩去年是第一個完整球季，成績低迷，致力在熱身賽調整狀態、磨練選球，基納-法利法春訓打擊率0.419，敲出13安是春訓安打王，11打點和雷耶斯並列第二，新球季定位將是三壘和捕手的替補。上季掙扎的迪米崔提試圖拚搏開季留在大聯盟的契機，然而吞過多三振（15打數8K、0BB）是其罩門。梅瑟德斯是白襪農場評價第二名的捕手，打擊不俗，已27歲的他預計今年登上大聯盟。
春訓基地裡，各隊老將與新秀百花齊放、爭相表現，各自有各自的際遇與發展，至少在耀眼的陽光下，有所交會並激盪出火花，進而被記載下來、被球迷看到。
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