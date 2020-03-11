八位好手春訓砲聲隆隆 釀酒人亞夏展現游擊火力

一般而言，投手的調整步調較按部就班、循序漸進，局數漸進增加、每次登板也可能有不同課題要嘗試，例如測試某種新練的球路、培養與捕手的默契等，野手的任務相對單純：守備穩定發揮、用球棒打出成績，爭取關注度。春訓進度已屆中後段，各隊的先發打線愈來愈接近開季的主力陣容，對於提前「體驗」大聯盟滋味的受邀潛力新秀們而言，要把握所剩無幾的時間向前輩請益，做為成長的養分，並盡可能在教練面前留下不錯的印象。

去年和前年的「春訓全壘打王」都是打出7轟，2017年則是柏德（Greg Bird）和哈波（Bryce Harper）的8轟，誠然各隊的名額有限，考量因素眾多，春訓手感並不見得保證能掙得穩固的位置，更不一定能複製到季賽，但無疑能帶來些許關注度。

遊騎兵一壘手柏德過去幾季能在球星如雲的洋基陣中勉強搶到一席之地，就是靠春訓優異的表現來讓總教練印象深刻。 歐新社資料照片

截至臺灣時間3月11日賽前，大聯盟春訓共有三名打者敲出5轟，分別是釀酒人亞夏（Orlando Arcia）、印地安人雷耶斯（Franmil Reyes）和道奇湯瑪斯（Cody Thomas），還有五名打者各扛4轟，攜手用全壘打寫日記。

委內瑞拉籍的亞夏年方25歲，即將踏進生涯第四個完整球季，春訓僅9場比賽、23打數就敲出5支全壘打，和過去四年（2016-2019年，共72場出賽、197打數）春訓的全壘打總數一樣多，展現前所未有的重砲架式，令人刮目相看，畢竟他雖然去年和2017年都有單季15轟演出，可小聯盟單季最多僅8轟，累積479場大聯盟出賽的整體打擊數據更是不及聯盟平均。一葉知秋，檢視這個春訓被亞夏砲轟的苦主，包括達比修有、米納亞（Sean Manaea）這些有實績的投手，或許除了穩定出賽、鞏固陣中游擊防區以外，亞夏的打擊火力是時候破繭而出了，就像去年白襪安德森（Tim Anderson）一樣。

雷耶斯在去年涉及包爾（Trevor Bauer）的三方交易案從教士來到印地安人，擊球強勁、去年37轟的他經常擔任中心棒次，春訓打擊率0.444（27打數12安打），9支長打、11打點，對天使之戰不但雙響砲還演出滑接美技，會是同區競爭對手的重點提防人物。25歲湯瑪斯是道奇2016年選秀第13輪，去年整季都在2A，敲出23轟，近兩年皆入選所屬聯盟明星賽，可惜道奇農場人才濟濟，加上年紀偏大，三振率偏高，上大聯盟的機會渺茫。儘管如此，湯瑪斯仍藉著春訓打出一片天，6支安打就有5發全壘打，為自己的球員生涯創下難忘的回憶。

道奇新秀外野手湯瑪斯其實已經25歲，過去4季在小聯盟打出81支全壘打，想要有機會擠進道奇開季名單，他只能在春訓全力開砲。 美聯社

另外五名4轟並列的球員包括老牌強打亞瑞納多（Nolan Arenado）、紅雀主將迪隆（Paul DeJong）、老虎迪米崔提（Travis Demeritte）、白襪梅瑟德斯（Yermin Mercedes）、皇家歐赫恩（Ryan O'Hearn）和遊騎兵基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa）。

歐赫恩去年是第一個完整球季，成績低迷，致力在熱身賽調整狀態、磨練選球，基納-法利法春訓打擊率0.419，敲出13安是春訓安打王，11打點和雷耶斯並列第二，新球季定位將是三壘和捕手的替補。上季掙扎的迪米崔提試圖拚搏開季留在大聯盟的契機，然而吞過多三振（15打數8K、0BB）是其罩門。梅瑟德斯是白襪農場評價第二名的捕手，打擊不俗，已27歲的他預計今年登上大聯盟。

落磯三壘手亞瑞納多過去五季至少都能打出37轟、110分打點，他在春訓就做好準備，就是這麼可靠的老將啊！ 美聯社

春訓基地裡，各隊老將與新秀百花齊放、爭相表現，各自有各自的際遇與發展，至少在耀眼的陽光下，有所交會並激盪出火花，進而被記載下來、被球迷看到。