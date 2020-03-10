MLB／爭取勇士先發投手 國王還有三道關卡

勇士隊33歲老將「國王」赫南德茲（Felix Hernandez），今天對紅襪之戰先發五局只失一分，熱身賽防禦率降到1.98，爭取開季26人名單的機會愈來愈大；勇士總教練史尼克（Brian Snitker）認為，赫南德茲接下來幾場比賽都在客場，會碰到一些主力打者，將是很好的測試機會。

赫南德茲今天在主場登板，投五局被揮出六支安打，包括三局上林子偉一壘打，飆出六次三振，退場時只被一支長打，繳出今年熱身賽代表作。

他說：「必須繼續維持狀況，能不能進入開季名單，不是我能決定。」

赫南德茲在熱身賽出賽四場，合計13.2局只失三分，在27日新球季開打前，預料還有三場投球機會；史尼克強調，開季先發投手群還有兩個名額，赫南德茲、紐康柏（Sean Newcomb）、萊特（Kyle Wright）都是人選。

赫南德茲曾在2010年奪下美聯塞揚獎，近三年飽受傷痛之苦，合計只有15勝27敗、防禦率5.42，去年季後離開待了15年的水手隊，和勇士簽下小聯盟合約，如果重返大聯盟，年薪將是100萬美元。

太空人隊王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）目前225勝，現役投手排名第一，赫南德茲169勝和道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）並列第五。