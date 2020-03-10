MLB／塞揚強投未老 道奇欽點克蕭扛開幕

MLB即將開季，象徵著各隊王牌的「開幕日先發」一一揭曉。國聯強權道奇隊手中握有2大新、舊王牌，外界猜測本次開幕戰先發人選象徵著世代交替，而道奇10日很快宣布，將由老將「書僮」克蕭登板開幕戰。主帥羅伯茲0表示，任命克蕭丟開幕戰並非「情感因素」考量，而是看好這位第9次替道奇投開幕戰的強投實力仍在，而年輕王牌布勒將擔綱二號先發。

開幕戰先發象徵意義大

根據《MLB官網》報導，美職開幕日的意義遠大過於常規，不只揭示球隊開季的先發投手輪值順位，更說明登板的投手是球隊本季的王牌。而對道奇隊很像是「甜蜜的負荷」，因為他們手握三度塞揚獎得主、球團12年功勳老臣克蕭，以及近年培養出的年輕少主布勒，讓外界猜測，這會不會是克蕭與布勒，2位道奇親自選中、並培育出來的強投的世代交替。

道奇10日很快就給出答案，宣佈本季開幕戰對上世仇巨人隊將由克蕭掛帥主投，布勒則是球隊二號先發，主帥羅伯茲還出面解釋這個決定，他重申開幕戰先發的抉擇很困難，但他也捨去過往成績與情感，單純看好克蕭依舊能在投手丘上威風八面，便決定讓這位功勳老將主投生涯第9次開幕戰先發，確立他仍是道奇的頭號王牌。

克蕭長年維持好表現

不出意外（春訓保持健康到開季），克蕭能在隊史紀錄上推高自己的紀錄，他9度開幕戰先發次數已勝過傳奇名將蘇頓與德萊斯戴爾的7次，這個紀錄來者也很難打破，攤開他生涯成績，從第一個完整球季開始（09年），防禦率都維持在3以內（直到去年破功），過去9年入選過8次明星賽，極具穩定的表現，讓他能長年坐穩道奇這等強隊的不動王牌。

事實上，克蕭原本還能寫下更難能可貴的「連續開幕戰先發紀錄」，他去年原本也被欽點為開幕戰先發，如此便能寫下連續9年扛開幕戰的紀錄，可惜在官方宣布後肩膀意外受傷，含恨錯過開季，讓這項紀錄付諸流水。

依照羅伯茲的說法，道奇本季的先發輪值依序是書僮、少主布勒、交易來的前塞揚名投普萊斯、農場出品的烏利亞斯，以及鳳還巢的伍德，而陣中還有數名先發投手當備案，包含休賽期差點被交易掉的史崔普林、2大潛力新秀梅伊與岡薩林。

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