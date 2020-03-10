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MLB／只能吸人氣 前明星四分衛難上大聯盟

世界日報 / 編譯林育正／綜合報導
效力大都會小聯盟的NFL前明星四分衛提波，大聯盟之路遙遙無期。 路透社
效力大都會小聯盟的NFL前明星四分衛提波，大聯盟之路遙遙無期。 路透社

效力大都會小聯盟的NFL前明星四分衛提波（Tim Tebow），日前在春訓遭到下放；轉戰棒球雖然為球隊吸引不少觀眾進場，但已經32歲的他遲遲無法打出亮眼成績，大聯盟之路遙遙無期。

提波在春訓熱身賽13打數僅有兩安打，其中一支是生涯在春訓的首轟，但仍不足以讓他留下。他在大都會小聯盟三個球季，打擊三圍僅有.223/.299/.338，但仍一路被升上3A，去年因手傷只出賽77場。

雖然距離大聯盟僅有一步，但仍相當遙遠；僅管是票房保證，但球團仍有底線，除非季後賽無望，應不會輕易將他拉上大聯盟。

提波雖然力量不錯，但已經不是20歲的年輕新秀，而是32歲的老將。過去三年他的長打率不及四成；假使真的有大聯盟潛力，可能再一兩年前就已跨過此門檻。

無法繳出亮眼數據，但球團也樂於讓他待在小聯盟，為球隊增添人氣。而且提波還有大學美式足球球評的工作，還願意在小聯盟過著坐巴士長途跋涉的日子多久，就看他自己的意願了。

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