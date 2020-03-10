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MLB／壓制雙城重砲部隊 金廣鉉春訓防禦率仍是0

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
春訓熱身賽第四度登板，南韓新血金廣鉉維持一分未失的紀錄，對雙城繳出三局好投。 美聯社
春訓熱身賽第四度登板，南韓新血金廣鉉維持一分未失的紀錄，對雙城繳出三局好投。 美聯社

春訓熱身賽第四度登板，南韓新血金廣鉉維持一分未失的紀錄，對雙城繳出三局好投，率領紅雀投手群終場以3：0完封勝。

對上去年最會擅打全壘打的雙城隊，金廣鉉先發三局只被敲出兩支安打，沒有保送、送出4K，春訓防禦率仍是0，他表示，「我沒有刻意去想對手的名氣，我想的只有左打或右打，是不是重砲，如果我在投手丘上顧慮到名氣，我大概就會投不好，因為會緊張。」

克服鼠蹊部傷勢，金廣鉉持續爭取先發輪值地位，預計下一戰會在周末對馬林魚先發登板，總教練席爾特（Mike Shildt）稱讚目前為止的表現，「他是個強大的競爭者，看來無論在何種情況下，都能控制好自己。」

比起賽場上的挑戰，金廣鉉對於美國地廣人稀帶來的交通不便反而覺得更難應付，過去在南韓從仁川住家開到首都首爾只要30分鐘的他，今天體驗過客場之旅後直呼，「對我來說，開車超過兩小時以上，就算太久了。」

金廣鉉 雙城 馬林魚

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