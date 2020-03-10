MLB／不催球速靠智取 捕手也在猜柳賢振的下一球

柳賢振在春訓熱身賽第二場先發，對光芒投4.1局無失分，被敲三支安打且無保送，還送出四次三振，率領藍鳥以8：3贏球，自己收下勝投。

扛著藍鳥新王牌的期待，南韓左投柳賢振繳出好表現，此役只用64球，其中44球是好球，他滿意地說，「沒有投出任何保送，控球也很到位，我腦中一心想著要增加投球數和局數，每個部分都有如期發揮。」

這個月就要滿33歲的柳賢振坦言，現在已經不刻意追求球速，而是靠著控球、變速球和掌握節奏混淆打者，「棒球賽不是光丟就好，如果能衝到99哩當然很好，但更重要的是如何投，我沒有必要去羨慕速球派。」

藍鳥捕手搭擋簡森（Danny Jansen）也對柳賢振能隨心掌控速差和位置大呼印象深刻，還表示就連他有時都很難猜到柳賢振對下一球的想法，導致兩人在暗號和搖頭之間花了不少間，「我在解讀他，他也在解讀我，我們很快就能同步的，但需要點練習。」

為了備戰開幕賽，柳賢振的下一場先發預計投80球，總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）深感信心，「看他投球很有趣，尤其看他現場，就知道為什麼他能夠成功了，他常常讓打者失去重心，沒有人知道他會投什麼球。」