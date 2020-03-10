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MLB／開幕戰如期開打 聯盟防疫禁媒體進球員休息室

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
大聯盟如期於台灣時間3月27日進行大聯盟開幕賽，但會仿效NBA作法，禁止媒體進入球員休息室。 美聯社
大聯盟如期於台灣時間3月27日進行大聯盟開幕賽，但會仿效NBA作法，禁止媒體進入球員休息室。 美聯社

大聯盟今天和30支球團老闆召開視訊會議，重申儘管新冠肺炎疫情持續逼近，仍會打完剩下的春訓賽事，並且如期於台灣時間3月27日進行大聯盟開幕賽，但會仿效NBA作法，禁止媒體進入球員休息室，避開密閉空間聚集多人。

北美職業運動發出共同聲明，包含大聯盟、NBA、職業冰球、職業足球一同下令，球員休息室僅提供球員和相關工作人員進出，無論是賽前或賽後皆然，意味著記者無法像過往一般入內採訪。

球團將在外頭另設採訪區，讓球員和教練在此接受媒體訪問，不過要謹守疾病管制中心建議，保持六呎（約182公分）以上距離。

雖然目前並未採取閉門比賽，但大聯盟強調會隨時依疫情情況做出變動應對措施，「我們會持續密切觀察情況，為了維護安全的環境採取進一步方針。」目前傳出有可能更改重災區的賽事，轉移比賽場地避開當地疫情。

由於大聯盟忙於應付新冠肺炎，對紅襪被指控2018年使用錄影重播室竊取暗號作弊的宣判，將再往後推移。

大聯盟 NBA 冰球

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