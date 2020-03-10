NBA／新冠肺炎防疫 聯盟禁媒體進休息室

美國的新冠肺炎確診人數已超過五百例，北美職業運動防疫紛紛做出因應策略，NBA和MLB將加入NHL行列，禁止媒體記者在賽前、賽後進入球員休息室，休息室外的採訪場合也建議保持在6到8呎（約182公分到243公分）距離。

NHL在上周就宣布，球員休息室只允許球員進入，媒體想訪問選手的管道就是賽後記者會，賽季進行中的NBA、賽季還沒開始的MLB也跟進，三大聯賽加上美國職業足球大聯盟（MLS）也聯合發布聲明，這項改變將從明天開始實行。

據NBA消息來源表示，NBA將和各隊老闆在美國當地時間周三下午舉行電話會議，討論應對新冠肺炎疫情的計劃。

針對聯盟新措施，美國職業籃球作家協會也發表聲明回應，在非常時期是了解也支持聯盟的防疫政策，同時強調聯盟有承諾，疫情趨緩後就會解除禁入休息室的規定。

新冠肺炎對職業運動影響不僅如此，原訂本周在美國加州開打的網壇大賽印地安泉網賽，昨天也宣布取消。