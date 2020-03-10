MLB／傷癒復出返先發 林子偉對塞揚名投敲安

經過一周的休養，腿傷復出的林子偉在賽場上馬上有好表現，今天在紅襪對上勇士的春訓戰，林子偉重返先發第二棒，鎮守游擊，僅一打數就揮出安打，打擊率升到4成44，最終紅襪也以2：1勝出。

勇士先發投手是塞揚得主赫南德茲（Felix Hernandez），紅襪一開賽由班寧坦迪（Andrew Benintendi）敲出二壘安打，下一棒的林子偉以犧牲觸擊助隊友往三壘推進，不過仍未能先馳得點。

林子偉在三局再度對決赫南德茲，在兩人出局時，敲出右外野安打，雖然後來靠著隊友獲得保送站上二壘，最後還是形成殘壘。

剛從左腿緊繃痊癒的林子偉，在五局上的打席遭更換代打，紅襪讓他退場休息，這是他在熱身賽第九場出賽，累積18打數敲出八支安打，有一支二壘安打，另有兩個保送，攻擊指數站上1。

紅襪今天更新了19位未符合薪資仲裁球員的本季合約，林子偉也在其中，年薪不高於57萬美元，和大聯盟底薪的56.3萬美元相差無幾；林子偉最快要等到2022年才能拿到薪資仲裁的權利。