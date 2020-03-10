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MLB／肌肉拉傷恐趕不上開幕戰 韋蘭德：需要奇蹟

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

太空人王牌韋蘭德Justin Verlander）昨天春訓賽因右手三頭肌痠痛提前傷退，今天檢查結果發現，是背闊肌有拉傷情況，雖然還不確定需要休養多少時間，但開幕戰恐有難度，他本人也坦承，「我想可能需要一點奇蹟才趕得上開幕，但我不會放棄奇蹟的。」

韋蘭德現在進入關機狀態，還不知何時能重新展開練投，他試著保持樂觀，認為現在出現病痛雖然不理想，但總比球季尾聲或者季後賽才爆發傷勢好，「看著掃描結果和醫生討論，我想這還不是最慘的情節，最棒的當然是整季健康，現在大概是一般警報。」

韋蘭德2015年就曾因三頭肌拉傷錯過開季前兩個月，有過養傷經驗的他說，「我感覺到生理狀況比上次好，我從拉傷學到很多，其中最重要的是如何判斷身體，我會試著在復健過程中相信自己，回想當年的情況，我真的覺得這次比較輕微。」

37歲的韋蘭德去年拿到他生涯第二座美聯塞揚獎，34場先發拿到21勝6敗，防禦率2.58，並完成單季300K，今年春訓兩度登板，共4.2局投球，防禦率3.86。

雖然可能得另找開幕戰先發，太空人總教練貝克（Dusty Baker）轉換成正面想法，「這樣他進入9月和10月會更強壯，因為他投的局數沒那麼多，我們試著將負能量轉換成正能量，既然沒人會為你感到難過，那你也沒必要自憐自艾。」

韋蘭德 Justin Verlander

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