MLB／道奇開幕戰先發投手 克蕭可望連10年被點名
大聯盟新球季27日開打，道奇隊挑戰分區八連霸，王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）可望再扛開幕戰先發重任。
道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）明天正式宣布開季首戰先發投手，官網指出，從熱身賽輪值表看來，克蕭就是最佳人選，如果沒有意外，這將是他連續十年被指名開幕戰先發，但去年因為肩膀不適，被柳賢振取代投球，直到4月16日才復出。
道奇在2010年球季推出帕迪亞（Vicente Padilla）擔任開幕戰先發投手，克蕭排定第二戰登板，接下來連續九個球季，他在春訓期間都被兩任教頭馬丁利（Don Mattingly）、羅伯茲點名開季首戰亮相，唯一錯失機會是去年因左肩問題停擺。
道奇從27日起，在洛杉磯主場對巨人隊展開三連戰，官網分析開季五名先發投手依序是克蕭、布勒（Walker Buehler）、普萊斯（David Price）、烏力亞斯（Julio Urias）、伍德（Alex Wood）；值得一提的是，克蕭生涯對戰巨人夠水準，投出23勝12敗、防禦率1.74。
克蕭在官辦熱身賽出賽兩場，合計4.2局只被揮出兩支安打、未失分，飆出八次三振，明天將在小聯盟比賽登板，熱身賽客場對教士隊之戰交給伍德。
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