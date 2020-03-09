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MLB／紐約最資深現役教頭 布恩取代籃網總教練

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
布恩。 路透
布恩。 路透

NBA布魯克林籃網隊主帥亞特金森（Kenny Atkinson）昨天下台，洋基隊教頭布恩（Aaron Boone）「晉升」紐約四大職業運動任期最長的總教練， 他從2017年12月5日上任至今，才剛滿兩年三個月。

2017年季後，布恩從洋基原任教頭吉拉迪（Joe Girardi）的手中接掌兵符，領軍兩個球季分別打出100勝、103勝，成為大聯盟史上首位領軍前兩季都奪百勝的教頭。

今天在春訓基地被採訪媒體告知，自己成為紐約四大運動現役最資深總教練，布恩笑說：「希望能夠持續下去。」

他強調隨遇而安，過一天算一天，「既然受僱就會被解僱，不是嗎？」

紐約地區職業隊包括大聯盟洋基、大都會、NBA尼克、籃網、NFL美式足球噴射機、巨人、NHL冰球魔鬼、島人、遊騎兵隊，布恩在位第三季竟是現役教頭最久。

大都會去年季後和原任總教練大都會總教練卡洛威（Mickey Callaway）解約，由貝爾川（Carlos Beltran）接替職務，不料他因涉入2017年太空人隊非法偷暗號醜聞，還未實際領軍出賽、待不到三個月就下台，今年1月22日再由羅哈斯（Luis Rojas）上任教頭。

大都會 洋基 籃網

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