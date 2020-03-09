MLB／紐約最資深現役教頭 布恩取代籃網總教練

傳統大聯盟一壘手給人的既有印象是人高馬大擅打全壘打，而且多半是白人。去年國聯新人王兼全壘打王阿隆索（Pete Alonso）正好完全符合這個形象。他在新人年一舉轟出53發全壘打，打破另一門巨砲──洋基

2020-03-09 07:00