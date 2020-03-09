MLB／新冠肺炎讓球員心驚驚 柳賢振仍想和球迷互動

新冠肺炎疫情蔓延，大聯盟不少球隊加強防疫措施，避免隊上球員受到波及；藍鳥隊南韓投手柳賢振認為，球隊相關規定還未出爐，在此之前，仍要顧及球迷的感受，全力維持和他們的關係。

南韓受到新冠肺炎疫情衝擊，確診人數已經超過七千人，柳賢振上周捐出大約10萬美元，為祖國貢獻心力，他說：「有人覺得這個數字很多，也有人覺得不夠，我和家人共同做出決定，沒什麼困難。」

藍鳥隊今天針對新冠肺炎進行內部會議，討論接下來如何維持和球迷互動，又要避免球員受到影響；柳賢振強調，身為藍鳥一份子，一定要按照球團的規定，但和球迷互動很重要，不管場內、場外都一樣，自己會全力在兩者之間取得平衡。

大聯盟新球季27日開打，藍鳥在多倫多主場對紅襪隊進行開幕戰，季前簽下四年八千萬美元合約的柳賢振將是先發人選，他目前在官辦熱身賽出賽一場，2月28日對雙城隊投2局，被揮出三支安打、失一分，明天再登板對決光芒隊。