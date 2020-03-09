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MLB／史普林格剛進打擊區 球迷大喊沒人打暗號

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
史普林格。 美聯社
史普林格。 美聯社

太空人隊今天在客場對大都會隊進行熱身賽，球迷照樣噓聲不斷，開路先鋒史普林格（George Springer）首局站上打擊區就被一大堆汽水聲伺候，本壘後方還有人大喊：「沒有人會打暗號給你。」

太空人2017年非法偷暗號事件餘波盪漾，全隊在今年熱身賽成為眾矢之的，付出慘痛代價，客場高分貝噓聲早就不是新聞。

大都會春訓主場今天湧進6906人進場觀戰，首局就對太空人球員發動攻勢，不但對史普林格嗆聲，就連布萊格曼（Alex Bregman）打擊時，也有人在看台上敲擊垃圾桶，模仿太空人過去偷打暗號的招數，讓他站著被三振。

大都會球迷花招百出，還有小朋友在外野看台高舉「直球」紙張諷刺太空人打者；大都會先發投手辛德賈德（Noah Syndergaard）投三局只被揮出兩支安打，飆出四次三振，失一分退場，他說：「我沒注意發生什麼事。」

太空人終場1：3落敗，在佛州「葡萄柚聯盟」戰績掉到6勝8敗，在27日球季賽開打前，還有17場熱身賽要打。

大聯盟新球季27日全面開打，太空人在休士頓主場對天使隊展開四連戰，31日前往奧克蘭對戰運動家隊，將是本季首場客場比賽，等著迎接敵隊球迷第一波反彈聲浪。

大都會 運動家 Noah Syndergaard

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