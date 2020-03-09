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MLB／新冠肺炎入侵美國 大聯盟打算如期開幕

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
不受疫情影響，大聯盟將如期開幕。 美聯社
不受疫情影響，大聯盟將如期開幕。 美聯社

全球籠罩在新冠肺炎疫情的陰影下，美國本土確診案例也與日俱增，不過即將開打的大聯盟賽季看來還不會有所變卦，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）預計明天將和球團老闆展開線上會議，據消息指出，大聯盟將宣布賽季要如期開打。

根據「The Athletic」報導，消息來源指稱曼弗瑞絲毫沒有透露出延後開打或是閉門比賽的想法，3月26日點燃戰火的大聯盟開幕戰，15場比賽將照樣在美國各地展開。

報導指出，明天的線上會議除了30支球團代表外，包含球員工會、疾病防治中心、衛生及公共服務部都會派人一同參與，討論出最佳的防疫措施。

大聯盟日前寄給各單位的備忘錄就曾傳達，目前並無取消春訓賽或例行賽的計畫，只提醒相關的防疫方式，包含建議球員在簽名時，不要直接收取球迷的筆或球。

目前美國確診感染新冠肺炎的人數超過500例，造成21人喪命，重災區包含華盛頓州、佛州、加州、肯塔基州、紐約州、馬里蘭州、猶他州和俄勒岡州，共八州宣布進入緊急狀態。

大聯盟

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