MLB／陳偉殷隊內賽登板 飆3K也挨一轟

水手今天春訓熱身賽以4：8不敵巨人，台灣左投陳偉殷並沒有隨隊出征，而是留在基地進行隊內賽，面對15名打者投出三個三振、一個保送，並且挨了一發全壘打。

根據新聞論壇記者史密斯（Lauren Smith）推特，陳偉殷今天共投50球，被23歲小將羅利（Cal Raleigh）敲出全壘打，另一邊的先發拉米瑞茲（Yohan Ramirez）則是投了九名打者，同樣挨了一轟，四個三振、兩個保送。

陳偉殷官方春訓賽兩戰表現天差地遠，首役對紅人中繼兩局無失分，第二場出賽卻讓洛磯在1.1局打下4分，被扛出兩發全壘打是最大敗筆，防禦率急升至10.80。

遭馬林魚釋出後，陳偉殷春訓前和水手簽下小聯盟合約，目前並未在40人名單中，想要站上大聯盟得爭到第五號先發或牛棚一角。