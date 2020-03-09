MLB／陳偉殷隊內賽登板 飆3K也挨一轟
水手今天春訓熱身賽以4：8不敵巨人，台灣左投陳偉殷並沒有隨隊出征，而是留在基地進行隊內賽，面對15名打者投出三個三振、一個保送，並且挨了一發全壘打。
根據新聞論壇記者史密斯（Lauren Smith）推特，陳偉殷今天共投50球，被23歲小將羅利（Cal Raleigh）敲出全壘打，另一邊的先發拉米瑞茲（Yohan Ramirez）則是投了九名打者，同樣挨了一轟，四個三振、兩個保送。
陳偉殷官方春訓賽兩戰表現天差地遠，首役對紅人中繼兩局無失分，第二場出賽卻讓洛磯在1.1局打下4分，被扛出兩發全壘打是最大敗筆，防禦率急升至10.80。
遭馬林魚釋出後，陳偉殷春訓前和水手簽下小聯盟合約，目前並未在40人名單中，想要站上大聯盟得爭到第五號先發或牛棚一角。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言