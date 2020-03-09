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MLB／春訓被153公里火球砸下巴 遊騎兵卡洪骨折送醫

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
卡洪痛苦倒地。 路透
卡洪痛苦倒地。 路透

春訓場上發生驚悚的觸身球場景，道奇左投烏力亞斯（Luis Urias）一時失手，將95哩（約153公里）速球直接砸在遊騎兵外野手卡洪（Willie Calhoun）下巴，當下倒地並在隨後送往醫院治療，遊騎兵球團表示有骨折情況，目前無法推斷歸期。

一局下兩人出局、無人在壘，道奇先發投手烏力亞斯在球數一好一壞時，投出直朝頭部而去的速球，卡洪閃避不及打中下巴，立刻摀著臉跌坐在地，經過防護員上前檢視後，才慢慢站起，在眾人攙扶下搭球車離場，經過醫院進一步檢測，下巴有骨折現象，明天將進行更多評估。

道奇終場以8：9輸球，烏力亞斯最後投滿三局無失分，還飆出三個三振，但他因那顆觸身球感受不到喜悅，「我真的很難過，當下感受不到自己還在場上，我從未經歷這種事，你想要投內角球，結果事情不幸發生了，我祈禱他沒事。」

卡洪過去和烏力亞斯曾是隊友，以2015年選秀會第四輪加盟道奇，2017年成為達比修有交易案的籌碼才轉降遊騎兵，去年在大聯盟打出生涯最佳，83場出賽敲出21轟，打擊率2成69，有48分打點。

道奇 遊騎兵 選秀

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