MLB／紅襪教頭點名 林子偉或暫代第四號外野手

我國好手林子偉雖然現在正處理右腿緊繃的傷勢，但春訓的好表現，讓他成功擠進紅襪開季26人名單的機率大增，紅襪代理總教練羅尼克（Ron Roenicke）今天更透露，身為工具人的林子偉有可能成為第四號外野手人選。

林子偉因右腿緊繃休兵將近一個星期，原本昨天被安排回先發打線出戰，賽前卻又臨時遭到更換，預定近期會復出比賽，「波士頓先鋒報」點出，只要他腿傷無虞，大聯盟開季十之八九。

紅襪送走前美聯MVP貝茲（Mookie Betts），雖然換來道奇外野新秀佛度戈（ Alex Verdugo）補位，但佛度戈礙於背傷尚未展開打擊區訓練，缺少第四名外野手的情況下，林子偉被羅尼克點名救急。

紅襪目前剩班寧坦迪（Andrew Benintendi）、布萊德利（Jackie Bradley Jr.）和皮拉（Kevin Pillar）外野撐場，羅尼克表示，「指定打擊馬丁尼茲（J.D. Martinez）也可以守外野，那他就是第四號外野手，如果林子偉在開季名單上，那他也能幫忙中外野，另一位內野工具人培拉薩（Jose Peraza）守外野也行。」

羅尼克坦言目前還沒有定案，不確定會採取分工的方式填補第四號外野手的空缺，或者挑選出一名真正的外野戰力，一切要看最終名單上有哪些可用之兵。