MLB／太空人拉警報 王牌韋蘭德右手臂不適傷退
春訓第二場先發對大都會投完兩局，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）就被提前換下場，總教練貝克（Dusty Baker）對外解釋，由於右手三頭肌出現痠痛現象，慎重起見先讓韋蘭德休息，沒有撐完表訂的四局投球。
太空人最終以1：3敗陣，韋蘭德此役只投29球，被敲三支安打無失分，帶有一次三振，目前春訓防禦率3.86；貝克代表發言，「我們要對大將特別小心，這麼做是為了提前部署和觀察，希望狀況不會惡化。」2015年韋蘭德在老虎時，就曾因三頭肌拉傷缺席開季前兩個月。
韋蘭德今天球速也反應出不對勁，雖然仍有91至94哩的水準，但他上周春訓首戰，最快球速飆到97哩，投完第二局後，他自己向投手教練表達不適，太空人也將安排進行檢測。
貝克向媒體表示，「我們不知道他是否有受傷，我很驚訝他的球速跟上一場比掉了很多，也很驚訝投手教練來跟我說韋蘭德必須退場了，我們現在必須等結果出爐，擔心你無法控制或是未知的事真的很難熬。」
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