快訊

沉寂一周後 北韓再發射三枚不明飛行物

國際油價開盤狂瀉30% 因OPEC+瓦解引爆價格戰

MLB／太空人拉警報 王牌韋蘭德右手臂不適傷退

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

春訓第二場先發對大都會投完兩局，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）就被提前換下場，總教練貝克（Dusty Baker）對外解釋，由於右手三頭肌出現痠痛現象，慎重起見先讓韋蘭德休息，沒有撐完表訂的四局投球。

太空人最終以1：3敗陣，韋蘭德此役只投29球，被敲三支安打無失分，帶有一次三振，目前春訓防禦率3.86；貝克代表發言，「我們要對大將特別小心，這麼做是為了提前部署和觀察，希望狀況不會惡化。」2015年韋蘭德在老虎時，就曾因三頭肌拉傷缺席開季前兩個月。

韋蘭德今天球速也反應出不對勁，雖然仍有91至94哩的水準，但他上周春訓首戰，最快球速飆到97哩，投完第二局後，他自己向投手教練表達不適，太空人也將安排進行檢測。

貝克向媒體表示，「我們不知道他是否有受傷，我很驚訝他的球速跟上一場比掉了很多，也很驚訝投手教練來跟我說韋蘭德必須退場了，我們現在必須等結果出爐，擔心你無法控制或是未知的事真的很難熬。」

韋蘭德 球速 大都會

延伸閱讀

MLB／確認傷勢無礙 韋蘭德春訓首戰就讀球探報告

超衰！這家公司與冠狀病毒撞名 在中國損失50億元

MLB／春訓投超慢曲球 葛蘭基：Trackman壞了

MLB／鼠蹊部不適 韋蘭德熱身賽首戰改下周

相關新聞

阿隆索之外無巨砲 大聯盟一壘手鬧人才荒

傳統大聯盟一壘手給人的既有印象是人高馬大擅打全壘打，而且多半是白人。去年國聯新人王兼全壘打王阿隆索（Pete Alonso）正好完全符合這個形象。他在新人年一舉轟出53發全壘打，打破另一門巨砲──洋基

MLB／太空人拉警報 王牌韋蘭德右手臂不適傷退

春訓第二場先發對大都會投完兩局，太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）就被提前換下場，總教練貝克（Dust...

MLB／田中春訓絕好調 對勇士先發3.2局無失分

田中將大春訓第三場先發，對勇士先發3.2局僅被敲出一支安打，無失分還送出四次三振，率領洋基終場以1：0勝出，總教練布恩（...

MLB／遊騎兵縮減春訓名單 黃暐傑遭下放

大聯盟新球季將於3月27日開打，春訓進入倒數階段，各球團也開始精簡名單，遊騎兵隊今天宣布將13名球員下放小聯盟，其中包括...

MLB／「文明一點」 天使教頭下令禁止對太空人觸身球

太空人偷暗號弊案餘波蕩漾，未受到官方開罰的太空人打者春訓已被招呼不少觸身球，不過同屬美聯西區的天使卻由教頭麥登（Joe ...

MLB／摔頭盔被媽媽拽下場 查維斯從此正向打球

紅襪新秀查維斯（Michael Chavis）打球態度正向，原因來自從小家教，小時候媽媽曾因為他在場上摔頭盔，直接把查維...

MLB／工具人典範休而不退 佐布里斯特今年陪家人

前世界大賽MVP佐布里斯特（Ben Zobrist）驚奇現身小熊春訓營當客座教練，目前還沒有合約在身的他向媒體表示還不打...

MLB／臨時取消出賽 林子偉預計再一到兩天歸隊

因受傷暫時休兵的紅襪隊台將林子偉，一度出現在今天熱身賽對藍鳥隊之戰的先發名單，但臨時取消，改由阿勞茲（Jonathan ...

MLB／預防新冠肺炎 近14天訪高風險國家禁入場

新冠肺炎疫情正在入侵美國本土，大聯盟繼日前發送給球團防疫備忘錄後，今天再度對外發表聲明，強調認真進行防疫工作，並要求媒體...

MLB／爭取6年長約 瑞爾穆托透露和費城人洽談中

繼葉力奇（Christian Yelich）和釀酒人續約後，另一位馬林魚前隊友也正在和現屬東家洽談長約中，捕手瑞爾穆托（...

MLB／江少慶春訓首戰飆速158 老虎教頭好驚艷

效力於老虎隊的旅美投手江少慶，今年春訓因背部不適較晚起步，直到昨天才首度在熱身賽登板，對戰洋基後援1局失2分，最快球速投...

MLB／球隊天賦滿點 讓孟卡達自願長留白襪

白襪昨日與三壘手孟卡達（Yoan Moncada）簽下五年、7000萬美元延長合約，至於為何孟卡達為何甘願續約，於今日作出解釋。 孟卡達強調自己本身就期望能夠長期待在白襪，「我的經紀人一開始問我

熱門新聞

NBA／傳出湖人開條件 交易大限前有意延攬羅斯

NBA／稱現今比賽就是軟 歐尼爾恨不得在役

HBL／小巨蛋連輸兩場 南山教頭動辭職念頭

HBL／沒能牽媽媽進小巨蛋 林信寬大學繼續拚

NBA／哈登含失誤大四喜創紀錄 火箭不敵黃蜂

NBA／無懼柯瑞掛病號缺陣 勇士克76人止主場10連敗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。