MLB／田中春訓絕好調 對勇士先發3.2局無失分

田中將大春訓第三場先發，對勇士先發3.2局僅被敲出一支安打，無失分還送出四次三振，率領洋基終場以1：0勝出，總教練布恩（Aaron Boone）稱讚，「他從春訓開始就一直處在絕佳狀態。」

田中將大共投52球，只在一局上被史旺森（Dansby Swanson）敲出一壘安打，其餘未讓任何打者上壘，四局上三振達諾德（Travis d'Arnaud）抓到此役第四K後，達到預設用球數而退場，完美結束本日任務。

今天田中將大的卡特球對右打者特別有效果，能製造出揮棒落空，讓他在賽後直說，「我很開心健康地投到局數和用球數，還能拿出我的許多球種運用，或許卡特球和其他球相比更是如此，我想看看能它在比賽中的效果。」

布恩對田中將大的欣賞不只有卡特球，「他整個春訓都很棒，今天對右投投出幾顆很出色的卡特球，指叉球我也認為不錯，控球也都沒問題。」

田中將大春訓三場先發共8.2局投球，被敲三支安打丟兩分，送出11個三振僅一次四死球保送，戰績一勝零敗、防禦率2.08，若無其他意外，預定會是洋基今年第二號先發，將接在新王牌柯爾（Gerrit Cole）之後，掛帥例行賽第二戰，於客場挑戰金鶯。