阿隆索之外無巨砲 大聯盟一壘手鬧人才荒

傳統大聯盟一壘手給人的既有印象是人高馬大擅打全壘打，而且多半是白人。去年國聯新人王兼全壘打王阿隆索（Pete Alonso）正好完全符合這個形象。他在新人年一舉轟出53發全壘打，打破另一門巨砲──洋基外野手賈吉（Aaron Judge）才剛樹立不到兩年的菜鳥單季全壘打紀錄。無巧不巧的是，在阿隆索及賈吉之前保有新人全壘打紀錄近三十年之久的，同樣是人高馬大的白人一壘手麥奎爾（Mark McGwire）。

然而像阿隆索這種傳統重砲型一壘手，其實像他的綽號「北極熊」一樣正瀕臨絕種。去年全大聯盟的全壘打支數再次暴漲到創歷史新高的6776支，但眾家一壘手的全壘打支數並未因此跟著水漲船高。除了阿隆索之外，九位單季40轟的大砲無一是專職一壘手。在他之後全壘打最多且固定守一壘的勇士一壘手弗里曼（Freddie Freeman）僅以38支並列第12名。而且這現象也不是去年所獨有，在前年的全壘打排行榜上一壘手同樣只能並列第12名，而且這位一壘手還是原以守三壘為主的紅雀開路先鋒卡本特（Matt Carpenter）。

勇士弗里曼是去年球季大聯盟全壘打第二多的一壘手，他「只」打出了38轟，跟阿隆索有15支的差距。 2020 Topps 球員卡

與此同時，一壘手的打擊貢獻正隨時代變遷急遽下滑。在進入21世紀的第一年一壘手OPS+高達124，.880的OPS遠遠超越聯盟平均（.782）。但近兩年一壘手的OPS+則分別只有111及112，甚至跟位於內野另一端，守備重要性不可同日而語的三壘手（最近兩季的OPS都是+110）相差不了多少。眾所皆知一壘是所有守備位置中最不重要的一個。如果一壘手在打擊上不能有超人一等的表現，那他們對球隊的整體貢獻之低也就可想而知。

從進階數據來看也確實是如此。據Baseball Reference網站統計，去年跟今年全體一壘手的WAA都是負值（-0.3及-0.4），在九個守備位置之中只有捕手的整體貢獻度比一壘手低。去年整體進攻表現最佳的小熊一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）wOBA也只能在全大聯盟排到第11名。如果綜合考量攻守表現，一壘手的表現還要更慘。根據Fangraph網站統計，去年全聯盟的WAR排行榜上前20名無一是專職一壘手，即便是全壘打王阿隆索也僅能排到第21名。再往下找，要到第32名才會看到另一位一壘手桑塔納（Carlos Santana）。一壘手打擊火力之嚴重凋零由此可見一班。

印地安人桑坦納是去年球季大聯盟War值第二高的一壘手，他的War值4.5僅是道奇外野手貝林格9.0的一半。 2019 Topps Stadium Club 球員卡

過去以打擊稱雄的一壘手，如今為何面臨如此青黃不接的窘境？原因之一或許是近年來大聯盟吹起的全能球風。在過去，球隊高層抱持「讓明顯打優於守的年輕球員改守一壘以便專心打擊」的傳統觀念，會盡早將打擊好手放到一壘位置。像是生涯全壘打656發排名史上第六的天使一壘手普荷斯（Albert Pujols）當年在紅雀農場原是個三壘手，在升上大聯盟後的第四季紅雀就決定讓他專職守一壘。原本打擊火力已是佼佼者的普荷斯也確實表現更上層樓，在接下來五年內三度拿下最有價值球員。另一位天才打者——老虎現任DH卡布雷拉（Miguel Cabrera）情況也十分相似。他在小聯盟時期原是游擊手出身，由於打擊天賦奇高，儘管守備仍有待琢磨，當年馬林魚迫不及待就在卡布雷拉20歲那年將他升上大聯盟。五年後將卡布雷拉交易來的老虎同樣迅即決定讓他轉任一壘，之後卡布雷拉也拿下兩座MVP，更成為四十多年來第一位打擊三冠王。

但如今年輕好手往往要能夠在守備上身兼多職，像阿隆索這樣一升上大聯盟就被固定在一壘位置的反倒成少數。最典型的例子莫過於剛拿下去年例行賽MVP的道奇外野手貝林格（Cody Bellinger），他跟普荷斯、卡布雷拉這兩位前輩的經歷恰恰相反。小聯盟時期原是一壘手的貝林格升上大聯盟的第一年先是以一壘手之姿拿下新人王，但如今他已是包辦金手套獎及銀棒獎於一身的全能外野手。而貝林格的傑出隊友——去年擔綱道奇一壘最多場的孟西（Max Muncy）更是包辦一二三壘三個守備位置。

道奇外野手貝林格去年的WAR值9.0在大聯盟排名第一，他原本是一壘手，為了能有更穩定的出賽機會而改練外野。 2019 Topps Now 球員卡

另一方面，一壘原本是資深球員生涯後半安身立命之所在，偉大的名人堂三壘手布萊特（George Brett）曾說過：「老的三壘手會被送去一壘，更老的一壘手則會變成指定打擊。」過去許多傑出的一壘手都是依循著相同「生涯規畫」來到這個位置，他們轉戰一壘之後也多能維持一定表現於不墜。但在近年來球員急遽年輕化的趨勢下，許多鎮守一壘的老球皮往往因為跟不上年輕球員的腳步打擊表現急轉直下。上一個以一壘手身份拿下全壘打王的戴維斯（Chris Davis）近兩年「慘狀」相信大家都不陌生，事實上他現年也不過將滿34歲而已。上一個拿下國聯MVP的一壘手瓦托（Joey Votto）在33歲那年猶有OPS高達1.032、MVP票選第二的超強表現，不到兩年間打擊就退化到聯盟平均以下（OPS+只有98）。凡此種種都是年屆三十，已過巔峰期的一壘手無法在聯盟中繼續佔有一席之地的明顯跡象。

最近大聯盟官方為了提昇觀看球賽的趣味性，在春訓期間開始讓一向以健談出了名的瑞佐、弗里曼等一壘手配戴麥克風上場。ESPN更計畫跟大聯盟合作，在未來某些例行賽中讓阿隆索全程戴著麥克風比賽。但別忘了：這些一壘手的最大本分仍是將球轟出場外，也是他們真正能夠取悅球迷並幫助球隊贏得勝利的最佳手段。一旦這些戴著麥克風上場的一壘手表現陷入低潮，聯盟這項爭取球迷的創舉只怕會適得其反，讓原已開始碰壁的一壘手更陷窘境。