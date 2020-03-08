MLB／遊騎兵縮減春訓名單 黃暐傑遭下放
大聯盟新球季將於3月27日開打，春訓進入倒數階段，各球團也開始精簡名單，遊騎兵隊今天宣布將13名球員下放小聯盟，其中包括台灣投手黃暐傑。
遊騎兵下放的13人中，投手就占了10個名額，右投朱拉多（Ariel Jurado）下放3A，寇迪（Kyle Cody）、菲力普斯（Tyler Phillips）以及泰荷達（Anderson Tejada）則到2A報到，黃暐傑等人則至小聯盟春訓營報到。
黃暐傑去年年底被遊騎兵移出40人名單，隨後以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀請的方式簽回，今年第二度在大聯盟春訓出賽，登板兩場都是救援，拿下一次救援成功，合計兩局，被敲兩安、失一分，另有三次四壞，沒有三振。
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