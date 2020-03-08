MLB／「文明一點」 天使教頭下令禁止對太空人觸身球

太空人偷暗號弊案餘波蕩漾，未受到官方開罰的太空人打者春訓已被招呼不少觸身球，不過同屬美聯西區的天使卻由教頭麥登（Joe Maddon）下令，禁止自家球員在比賽上演私刑正義。

天使開幕戰就要作客太空人，而且賽季前十戰就要交手七場，麥登希望帶頭拒絕歪風，打算季前召集投手耳提面命，不要去砸太空人打者，「我會和他們說不要有任何舉動，這才是更正確的比賽方式，已經有來有往夠了，開始打球吧，回到正軌，文明一點，往前邁進。」

麥登繼續補充，「如果我們一開季就砸人，會引起騷動，即使我們不是故意的，但這世道就是人們每天都喜歡紛爭，我去年是不在這個分區，可能比較狀況外，但如果我們能立下一個好的典範，那可以帶來正面影響。」

天使球星楚奧特（Mike Trout）和投手希尼（Andrew Heaney）日前就公開發言對太空人作弊不滿，而在去年賽季，兩隊之間也有直接過節，太空人外野手馬里斯尼克（Jake Marisnick）跑壘惡意衝撞，導致捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）腦震盪，是否真的能放下恩怨，還得看麥登對球員的說服力。