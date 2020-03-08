MLB／摔頭盔被媽媽拽下場 查維斯從此正向打球

紅襪新秀查維斯（Michael Chavis）打球態度正向，原因來自從小家教，小時候媽媽曾因為他在場上摔頭盔，直接把查維斯拽下場，讓他十分丟臉，不敢再犯。

查維斯在2016年被紅襪隊以第一輪、第26順位選中，去年首度升上大聯盟，出賽95場，敲出18轟，另有58打點，打擊率2成54，成為球隊備受期待的成員。

今年春訓在接受ESPN訪問時，查維斯主動爆料了一個童年發生的糗事，他的母親曾告誡他要以正向的態度打球，也警告他不可以在場上摔躑頭盔洩恨，不然一定會把他拽出球場。

查維斯說：「有一次我真的摔了頭盔，結果她也說到做到，立刻把我拉出球場，我當天就沒再打球了，回到家後我覺得很丟臉，在朋友面前出糗，我以後都要快樂打球，不然她會再一次把我拖回家。」

查維斯也將如今他能夠在大聯盟繼續享受棒球比賽，歸功給這件童年往事，「向我媽致敬，讓我愛上棒球，我想應該是吧，我真的很享受打球，這是我最喜歡的事。」