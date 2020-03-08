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MLB／工具人典範休而不退 佐布里斯特今年陪家人

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
2016年小熊隊世界大賽MVP佐布里斯特（右）。 美聯社
2016年小熊隊世界大賽MVP佐布里斯特（右）。 美聯社

世界大賽MVP佐布里斯特（Ben Zobrist）驚奇現身小熊春訓營當客座教練，目前還沒有合約在身的他向媒體表示還不打算宣告退休，不過今年賽季也沒有要打球，想先把重心放在家庭。

38歲的佐布里斯特去年結束和小熊四年的合作，目前是自由球員身分，不過他受到小熊新任總教練羅斯（David Ross）邀請，來到春訓營擔任客座指導。

佐布里斯特展現在隊上的高人氣，小熊球員見到他出現都顯得又驚又喜，主將布萊恩（Kris Bryant）就說，「看到他，見到他如此放鬆，就讓我很開心了。」

佐布里斯特去年季中因離婚訴訟離隊，直到9月才重新歸隊，整季只出賽47場，有2成60打擊率、一轟和17分打點，布萊恩看好這位老將再戰大聯盟，「他還能打，百分之百可以，但我不知道他的計畫。」

離開春訓營之前，佐布里斯特向記者表示，現在沒有回歸賽場的立即計畫，也不打算宣告退休，想先把時間留給家人一陣子，同時和小熊球團保持好關係。

佐布里斯特是工具人典範，14年大聯盟生涯除了捕手以外，其餘守備位置皆亮相過，1651場出賽打擊率2成66、167轟，三度入選明星賽，手上兩枚世界大賽冠軍戒分別在2015年皇家、2016年小熊所拿，也是2016年小熊得以突破山羊魔咒的世界大賽MVP。

小熊 世界大賽

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