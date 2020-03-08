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MLB／臨時取消出賽 林子偉預計再一到兩天歸隊

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
林子偉今天取消出賽。 資料照(美聯社)
林子偉今天取消出賽。 資料照(美聯社)

因受傷暫時休兵的紅襪隊台將林子偉，一度出現在今天熱身賽對藍鳥隊之戰的先發名單，但臨時取消，改由阿勞茲（Jonathan Arauz）上場，不過預期再過一、兩天，林子偉就能回到場上出賽。

林子偉因為左大腿緊繃，3月4日對洋基熱身賽只打一局就退場，球團評估無大礙，預計休息兩到三天就可歸隊，今天紅襪與藍鳥的熱身賽，賽前公布的先發名單原本由林子偉擔任第八棒、二壘手，預期重返實戰，但臨時被換下。

林子偉原本與主力球員排在同場先發，雖然臨時遭到撤換，但根據波士頓環球報報導，林子偉的大腿緊繃問題，預期再一到兩天就能重新出賽。

林子偉今年在熱身賽打擊狀況不錯，八場窗賽累計17打數，敲出7支安打，包含一發二壘打，打擊率4成12是個人歷年春訓最佳，雖然因傷暫時休息，但外媒評估，應不會影響他進入開幕戰名單。

林子偉 紅襪 藍鳥

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