MLB／預防新冠肺炎 近14天訪高風險國家禁入場

新冠肺炎疫情正在入侵美國本土，大聯盟繼日前發送給球團防疫備忘錄後，今天再度對外發表聲明，強調認真進行防疫工作，並要求媒體在內的任何人，只要過去14天待過高風險國家，就不得進入球場。

大聯盟官方先向30支球團提出防疫建議，包含禁止直接接過球迷的筆和球簽名，也避免合照和握手等互動，不少球隊採取應對措施，請球員預先簽好球再隨機發送；天使教頭麥登（Joe Maddon）很認同這種做法，「我們不希望任何人生病，因為我們不想要這地方被關閉14天，所以得遵守好規範。」

今天大聯盟又發表最新聲明，對入場對象加以限制，「我們最近會採取許多防疫工作，例如我們會詢問包含媒體在內的任何人，過去14天是否有拜訪過疾病管制中心最新點名的高風險地區，如果有就不能進場。」

美國疾病管制中心目前定義的高風險國家包含中國大陸、伊朗、義大利和南韓，意即想採訪大聯盟的韓媒近期無法出發成行。

大聯盟也指出正和其他職業運動聯盟討論近一步的防疫手段，雖然目前尚未對媒體工作人員祭出採訪限制，但未來不排除和冰球聯盟看齊，禁止記者進入球員休息室。