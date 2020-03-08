MLB／爭取6年長約 瑞爾穆托透露和費城人洽談中

繼葉力奇（Christian Yelich）和釀酒人續約後，另一位馬林魚前隊友也正在和現屬東家洽談長約中，捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）透露，經紀公司已經和費城人高層展開協商。

瑞爾穆托拒絕提供更多細節，「沒其他資訊了，我們正在談，就這樣。」外界評估近兩年都入選明星賽，且上賽季獲生涯首座金手套獎的他，目標將是簽下五或六年合約，平均年薪2000萬美元。

事實上，這位29歲的強打捕手剛薪資仲裁失敗，費城人成功擋下1240萬美元的開口價，今年只需付1000萬美元薪水，不過瑞爾穆托強調，這並不會影響到他和球團續的默契。

費城人總管克蘭塔克（Matt Klentak）也的確表達想在春訓完成簽約的渴望，「我試著不去製造大頭條，也不想把話說死，但能在開幕戰前有個結果的確很不錯，這樣球員和球團都不會在賽季中分心。」

儘管才合作一年，克蘭塔克對瑞爾穆托讚譽有加，「我強烈地想和他簽下長約，我們球團每個人都這樣想，他真的是一位很優秀的球員。」

瑞爾穆托去年繳出生涯最佳成績，145場出賽打擊率2成75，帶有25轟和83分打點，今年還被新教頭吉拉迪（Joe Girardi）設定為開路先鋒人選之一。