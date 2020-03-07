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MLB／江少慶春訓首戰飆速158 老虎教頭好驚艷

聯合報 / 記者葉姵妤／即時報導
效力於老虎隊的旅美投手江少慶，。 路透
效力於老虎隊的旅美投手江少慶，。 路透

效力於老虎隊的旅美投手江少慶，今年春訓因背部不適較晚起步，直到昨天才首度在熱身賽登板，對戰洋基後援1局失2分，最快球速投到98英里（約158公里），讓總教練加登海爾（Ron Gardenhire）直呼印象深刻。

江少慶旅美前8年都待在印地安人隊體系，今年轉披老虎隊戰袍，以小聯盟約加盟，附帶大聯盟春訓邀約，續拚登上大聯盟的機會。

昨天江少慶在老虎隊的初登板，讓當地媒體和老虎隊教頭都留下深刻印象，《The Detroit News》內容寫到，江少慶在印地安人隊的報告指出，他的球速約落在145至153公里（low- to mid-90s），「報告騙人」，江少慶昨天的直球最快達158公里，均速則有154-156公里。

江少慶春訓首度實戰就展現出色的球速條件，讓加登海爾也感到十分驚艷，「我不知道他有這樣的速度，我以為大概150公里初頭，直到我看了測速槍，真的很不錯，他也有很好的變化球。」

江少慶今年向老虎隊報到後，因背部不適暫停投球，因此加登海爾直到昨天之前，都不曾看過江少慶投球，「為了看他，我們等了整個春訓，但這樣的表現很讓人印象深刻。」

外界預估，江少慶今年仍會從3A起步，加登海爾則表示，目前還沒有討論江少慶會是什麼角色，現也在還很難說他的定位為何，「我們還沒看過他的所有表現，我甚至還沒看過他投牛棚，所以（首戰）真的是個很棒的驚喜。」

江少慶 老虎 球速

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