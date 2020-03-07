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MLB／球隊天賦滿點 讓孟卡達自願長留白襪

聯合新聞網 / 綜合報導
孟卡達解釋簽約原因，強調自己本身就期望能夠長期待在白襪。 美聯社
孟卡達解釋簽約原因，強調自己本身就期望能夠長期待在白襪。 美聯社

白襪昨日與三壘手孟卡達（Yoan Moncada）簽下五年、7000萬美元延長合約，至於為何孟卡達為何甘願續約，於今日作出解釋。

孟卡達強調自己本身就期望能夠長期待在白襪，「我的經紀人一開始問我怎麼打算，我跟他們說我想繼續待在白襪。然後我想就是那之後，他們開始跟球隊談，很高興能如願。」

孟卡達也點出陣中充滿天賦，也是讓他決定續留的原因之一，他表示：「現在天賦滿點的陣容，真的認人感到興奮。」此外，他也相信保持現有陣容，有機會衝擊世界大賽冠軍。

最後孟卡達不忘強調：「很高興合約的事情談妥了，這讓我能夠更專注在比賽上。我說過，這賽季我更努力訓練。希望能夠打出比上個賽季更好的成績。」

孟卡達續約內容包含第六年、2500萬美元球團選項，另有500萬美元買斷金。同時附加額外的激勵獎金，若MVP票選進入前5名，可獲6萬美元不等的獎金；另外，入選明星賽、世界大賽或美聯冠軍賽MVP也都能拿到至少五位數起跳的獎金。

卡達

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