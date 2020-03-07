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MLB／被警衛攔下 勇士傳奇球星瓊斯：我在布條上

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
勇士隊當代最有名的球星之一，名人堂球星瓊斯要進入勇士春訓球場時卻被警衛攔下。 美聯社
勇士隊當代最有名的球星之一，名人堂球星瓊斯要進入勇士春訓球場時卻被警衛攔下。 美聯社

作為勇士隊當代最有名的球星之一，瓊斯（Chipper Jones）今天要進入勇士春訓球場時卻被警衛攔下，要求出示身分證明，瓊斯指著球場上的旗幟說：「我就是布條上的人。」

瓊斯於2012年在勇士隊引退，結束19年的球員生涯，生涯全效力勇士隊，並且累計468支全壘打，打擊率高達3成03，隔年10號背號也被勇士隊永久退休，同年入選勇士名人堂，前年首度叩關大聯盟名人堂，就以97.2%的高票入選。

瓊斯今年開始轉任ESPN球評，今天以轉播單位身分造訪勇士春訓球場，卻在門口被警衛詢問為何沒有攜帶證件，瓊斯回他：「我沒有，但我就是布條上的人，我是瓊斯。」警衛隨後向他致歉，瓊斯則笑著說：「沒有關係。」

NBC記者卡爾卡特拉（Craig Calcaterra）頗有同感，坦言自己對於球員也有「臉盲」障礙，只要他們脫下球衣，就很難辨別誰是誰，卡爾卡特拉表示，自己有一次剛好跟球隊住在同間飯店，結果遇到一群人出現時，只認得出幾位超級大咖，無法將其他人的臉跟名字成功配對。

勇士 卡特

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