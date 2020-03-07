MLB／評太空人弊案 哈波：今年就知道是不是真貨

太空人爆發偷暗號弊案後成為各球團公敵，許多球星都被要求發表意見，生涯都待在國聯的前MVP哈波（Bryce Harper）也無可避免分享看法，他在上廣播節目時說出，「看今年就知道他們是不是真貨。」

太空人是大聯盟唯一一支過去三年都拿到百勝的強權，沒想到卻爆出2017年奪得世界大賽冠軍的賽季集體舞弊，讓外界懷疑他們這幾年戰績的「純度」，哈波對此表態，「你本來以為是世界上最強的隊伍卻發生這種事，現在就看今年他們是不是真貨，是否真的能在場上有所表現。」

不只戰績長紅，近年太空人球員在個人獎項也時常上榜，其中2017年美聯MVP就是由亞土維（Jose Altuve）拿下，去年布萊格曼（Alex Bregman）也獲票選第二，哈波認為可以觀察他們今年能不能複製成績，「如果他們辦到了，那大家都會閉嘴，我認為他們的確有很好的球員，但過去的所作所為，影響到他們的成就。」