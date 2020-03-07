MLB／畢柏扛印地安人開幕戰 沙巴西亞後最年輕

投手畢柏（Shane Bieber）去年還在第一次大聯盟春訓中努力證明自己，今年他已經被指定扛起印地安人隊開幕戰，在3月27日對上老虎隊，也是自2004年的沙巴西亞（CC Sabathia）以來，印地安人隊最年輕的開幕戰先發投手。

印地安人隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）通常不會這麼早宣布開幕戰投手，避免傷病節外生枝，但今天看到畢柏對運動家投四局無失分，被敲兩安，送出七次三振的表現，加上春訓三場先發、7.2局未失分，法蘭柯納賽後已經做好決定。

「我想這很合理。」法蘭柯納表示：「大家都猜得到，但我想我會再親自告訴他，或是晚點傳簡訊給他。」結果法蘭柯納結束訪問就拿起手機打給畢柏。

24歲的畢柏只比2004年時的沙巴西亞大一歲，去年先發33場，拿下15勝8敗，防禦率3.28，今天投完熱身賽還不知道自己會是開幕戰先發，但被問到如果獲此榮耀，他說：「那會對我意義重大，我們有一群人都有能力，這是帶領球隊踏出對的一步的機會，這很重要，我會享受這件事。」

從2015年開始，印地安人隊開幕戰先發都由克魯柏（Corey Kluber）擔任，但隨著他被交易到遊騎兵，克里文格（Mike Clevinger）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）春訓都受到傷勢影響，畢柏成為不二人選。