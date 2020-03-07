快訊

船長一問三不知？至尊公主號21人確診 加州戒備全船隔離

南韓大邱公寓爆集體感染！141名住戶46人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／畢柏扛印地安人開幕戰 沙巴西亞後最年輕

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
年僅24歲的投手畢柏，被教頭指定扛起印地安人隊開幕戰。 法新社
年僅24歲的投手畢柏，被教頭指定扛起印地安人隊開幕戰。 法新社

投手畢柏（Shane Bieber）去年還在第一次大聯盟春訓中努力證明自己，今年他已經被指定扛起印地安人隊開幕戰，在3月27日對上老虎隊，也是自2004年的沙巴西亞（CC Sabathia）以來，印地安人隊最年輕的開幕戰先發投手。

印地安人隊總教練法蘭柯納（Terry Francona）通常不會這麼早宣布開幕戰投手，避免傷病節外生枝，但今天看到畢柏對運動家投四局無失分，被敲兩安，送出七次三振的表現，加上春訓三場先發、7.2局未失分，法蘭柯納賽後已經做好決定。

「我想這很合理。」法蘭柯納表示：「大家都猜得到，但我想我會再親自告訴他，或是晚點傳簡訊給他。」結果法蘭柯納結束訪問就拿起手機打給畢柏。

24歲的畢柏只比2004年時的沙巴西亞大一歲，去年先發33場，拿下15勝8敗，防禦率3.28，今天投完熱身賽還不知道自己會是開幕戰先發，但被問到如果獲此榮耀，他說：「那會對我意義重大，我們有一群人都有能力，這是帶領球隊踏出對的一步的機會，這很重要，我會享受這件事。」

從2015年開始，印地安人隊開幕戰先發都由克魯柏（Corey Kluber）擔任，但隨著他被交易到遊騎兵，克里文格（Mike Clevinger）、卡拉斯科（Carlos Carrasco）春訓都受到傷勢影響，畢柏成為不二人選。

印地安人 沙巴西亞 克魯柏

延伸閱讀

MLB／前太空人投手麥克休 後悔未阻止偷暗號

MLB／連5場熱身賽熄火 張育成還在等3月首安

MLB／春訓打擊率掉回菜鳥年 大谷懂得自嘲

MLB／江少慶春訓初登板 飆出158公里火球

相關新聞

MLB／西雅圖時報預測水手開季名單 陳偉殷未上榜

「西雅圖時報」預測開季26人名單，不過台灣左投陳偉殷無論是在第五號先發，或者牛棚投手群皆榜上無名，反而是日本投手平野佳壽...

MLB／大都會台灣日 送限量台灣1號球衣

美國職棒大聯盟紐約大都會隊多年來經營華人球迷市場，投入程度遠超過其他球隊。今年的台灣日活動堂堂邁入第16年，將於美東時間...

MLB／春訓打擊率掉回菜鳥年 大谷懂得自嘲

天使隊今天分兩隊與皇家隊對戰，日籍好手大谷翔平在其中一場比賽擔任先發第四棒、指定打擊，兩打數無安打，連續三場比賽未敲安，...

MLB／賈吉肋骨疲勞性骨折 不排除開刀根治

身體亮紅燈的洋基重砲賈吉（Aaron Judge）在經過一連串檢查後，終於找出病因，由總教練布恩（Aaron Boone...

MLB／前太空人投手麥克休 後悔未阻止偷暗號

昨天以一年60萬美元的合約加盟紅襪隊，前太空人隊投手麥克休（Collin McHugh）今天向媒體吐露心聲，後悔在201...

MLB／評太空人弊案 哈波：今年就知道是不是真貨

太空人爆發偷暗號弊案後成為各球團公敵，許多球星都被要求發表意見，生涯都待在國聯的前MVP哈波（Bryce Harper）...

MLB／畢柏扛印地安人開幕戰 沙巴西亞後最年輕

投手畢柏（Shane Bieber）去年還在第一次大聯盟春訓中努力證明自己，今年他已經被指定扛起印地安人隊開幕戰，在3月...

MLB／佛心葉力奇延遲付款 讓釀酒人有薪資彈性

葉力奇（Christian Yelich）和釀酒人簽下七年1億8850萬美元的延長合約，加上原本剩下的兩年合約，現年28...

MLB／新冠肺炎虛驚一場 達比修有模擬賽三局飆6K

在新冠肺炎（COVID-19）的陰影下，小熊隊日籍投手達比修有採取極端的防備措施，出現咳嗽症狀就避免與球隊接觸，直到證明...

MLB／曾批評聯盟政策 包爾私見主席稱對談愉快

紅人先發投手包爾（Trevor Bauer）先前常對大聯盟政策發表意見，甚至還對擴充季後賽隊伍的想法批評是「笑話」，前天...

MLB／連5場熱身賽熄火 張育成還在等3月首安

印地安人台灣好手張育成今天替補出賽，唯一打席形成飛球出局，連續五場出賽沒有敲出安打，打擊率一路下滑到1成67，印地安人終...

MLB／江少慶春訓初登板 飆出158公里火球

旅美投手江少慶今年轉戰老虎隊，但春訓初期因背部不適晚起步，直到昨天才首度在熱身賽登板，對洋基隊後援投一局，被敲出兩支安打、失兩分，送出兩次三振，最快球速達九十八英哩（約一五八公里）。

熱門新聞

NBA／柯瑞回歸拿23分 暴龍驚險勝勇士

影／柯瑞復出半場得11分 上演大號壓哨三分

NBA／相隔四個月重回賽場 柯瑞：非常興奮

NBA／火箭雙MVP打鐵 快艇多點開花6連勝

NBA／兩屆明星中鋒諾亞 搭上10天「快艇」之旅

NBA／挺字母哥奪MVP 巴克利：他身邊沒有AD

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。