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MLB／曾批評聯盟政策 包爾私見主席稱對談愉快

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
常批判大聯盟政策的紅人投手包爾，終於找到機會和主席曼弗瑞一對一交流意見。 美聯社
常批判大聯盟政策的紅人投手包爾，終於找到機會和主席曼弗瑞一對一交流意見。 美聯社

紅人先發投手包爾（Trevor Bauer）先前常對大聯盟政策發表意見，甚至還對擴充季後賽隊伍的想法批評是「笑話」，前天他終於找到機會和主席曼弗瑞（Rob Manfred）一對一交流意見，還形容兩人之間對談愉快。

太空人偷暗號弊案爆發後，曼弗瑞開放有疑慮的大聯盟球員前來私人面談，包爾也立刻透過球團聯絡事宜，「他前幾周在記者會上說，如果球員有更多問題，會很開心跟他們見上一面，我聽到後馬上通知公關副總，代替我跟聯盟聯絡，主席之前在這裡時我就想見他了，不過他行程不允許，這次為了說話算話，回來兌現承諾。」

對於兩人交換了哪些想法，包爾透露，「很多，棒球的現狀、太空人、科技的運用、季後賽等，我們對話順利，彼此誠摯且坦蕩，了解觀點和想法，是很有建設性的對談，希望有些能真的實現，而不是淪為空談，這有待時間證明。」

包爾在太空人弊案爆發後原本就有微詞，後來更直接批評曼弗瑞想把季後賽擴充到14隊的想法是個「笑話」，當時曼弗瑞隔空回應，「無論我有多不贊成球員的某一個看法，我都不會針對個人說法回覆。」

如今包爾得到私下問答的機會，直言相當感激，「我能跟他一對一碰面，真的非常感謝，其實他可以拒絕跟任何球員會面，我不認為他跟我碰面有任何惡意，但我相信他想和球員對談是有目的。」

大聯盟 紅人 棒球

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